Arch Manning, parente de Peyton e Eli, se destaca com cinco touchdowns e guia os Texas Longhorns para uma vitória significativa.

Os tios de Manning, Peyton e Eli, ambos quarterbacks do Pro Bowl com quatro vitórias no Super Bowl e três títulos de MVP do Super Bowl entre eles, deixaram uma marca indelével na NFL. Eles foram selecionados como as primeiras escolhas no draft e consolidaram seu status de lenda durante suas respectivas carreiras.

Este quarterback do ensino médio tem o mesmo nome que seu avô, Archie Manning, um ex-quarterback da NFL.

Despite the heavy burden of expectations and pressure, the teenager has flourished. He single-handedly contributed to five touchdowns for the Longhorns in a notable victory, achieving a feat last seen by a freshman in 2006.

Manning foi lançado em ação durante o segundo quarto quando Quinn Ewers, o quarterback titular dos Longhorns, sofreu uma lesão.

Manning, em seu ano de calouro, se saiu bem, completando 9 de 12 passes para 223 jardas e lançando quatro touchdowns.

Sua grande jogada, porém, veio no chão, onde correu para 67 jardas e marcou um touchdown, deixando seus perseguidores para trás.

O técnico Steve Sarkisian, impressionado com a atuação de Manning, disse aos repórteres após o jogo: "Como reserva, você nunca sabe quando será chamado. Arch realmente deu um passo à frente ontem." Ele acrescentou ainda: "Treinar duro é uma coisa, mas jogar em um jogo na frente de 105.000 pessoas é outro desafio completamente diferente. Estou muito satisfeito com a atuação de Arch e com o que ele conseguiu alcançar."

Reconhecido como uma promessa, o talento natural e o nome famoso de Manning sempre significaram sucesso no futebol. Antes de se comprometer com o Texas, ele quebrou os recordes da escola para jardas passadas na carreira e touchdowns, superando os feitos anteriores de seus tios Eli e Peyton em 2022.

Com Ewers potencialmente fora de ação, Manning pode estar na linha para mais oportunidades como quarterback dos Longhorns.

A excelente atuação de Manning no campo abriu discussões sobre ele ter a possibilidade de seguir os passos de sua famosa família no mundo do esporte. Seus recentes feitos ecoam o sucesso de seus tios, mostrando seu potencial para deixar sua marca na NFL, assim como eles.

Apesar de ser um iniciante, o talento e a paixão de Manning pelo esporte são semelhantes aos de seus tios lendários, que deixaram um impacto significativo na NFL.

