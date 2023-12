Árbitro de futebol transgénero faz história no desporto israelita

"Este é o primeiro passo de uma longa e maravilhosa viagem. Sapir, estamos orgulhosos de o fazer contigo", escreveu a Associação de Futebol de Israel no Twitter quando ela entrou em campo para o jogo entre o Beitar Jerusalem e o Hapoel Haifa.

Numa conferência de imprensa na passada terça-feira, em que anunciou publicamente a sua transição, Berman, que aos 26 anos já é uma árbitra de topo na principal liga de futebol de Israel, disse que sempre se viu como uma mulher, mesmo em tenra idade.

Ela disse aos repórteres que os jogadores já começaram a usar a forma feminina das palavras em hebraico quando se dirigem a ela.

"Eles realmente sentem que querem de alguma forma participar deste processo e até mesmo falar com os homens quando não é necessário e falar comigo como uma mulher. Por isso, obrigada", disse Berman.

No exterior do estádio, na cidade de Haifa, no norte do país, um adepto carregava uma faixa que saudava Berman como uma "super mulher, incrível, corajosa".

Berman não é a primeira árbitra transgénero no mundo do futebol. Uma árbitra de futebol britânica, Lucy Clark, assumiu-se como transgénero em 2018.

Fonte: edition.cnn.com