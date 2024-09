Comemorando um Quartel-Centúrio do 'Desafio de Millionário': Quem Quer Ganhar um Milhão de Dólares? - Aqui temos os indivíduos ricos da "WWM".

Günther Jauch (68) deu o pontapé inicial em "Quem Quer Ser um Milionário?" em 3 de setembro de 1999 (RTL, também na RTL+). Este programa de televisão se tornou um grande sucesso e ainda cativa audiência após 25 anos. Atualmente, os participantes do especial "3-Milhões-de-Euros-Week" têm outra chance de levar o grande prêmio. Ao longo dos anos, quem conseguiu responder todas as perguntas corretamente e levou para casa um milhão?

O último campeão, Ronald Tenholte

Ronald Tenholte, proprietário de uma lanchonete em Colônia, foi o último campeão milionário. Ele conquistou o milhão em 24 de março de 2020, acertando a pergunta sobre quantas tábuas compõem uma "pallet europeia EPAL 1 padrão". Tenholte junta-se à lista de 10 milionários regulares, excluindo edições especiais. Sua receita para o sucesso? "Primeiro, boa preparação. Segundo, às vezes é preciso arriscar. Isso também é comigo", compartilhou Tenholte em uma entrevista da RTL após a vitória. Por fim, um pouco de sorte também desempenhou seu papel. "Algumas perguntas realmente se adequaram a mim, como a pergunta final sobre os pallets europeus. Eu encontro eles todos os dias na minha loja", apontou Tenholte, também demonstrando resiliência: ele chegou à rodada de seleção em 2016 e 2018, mas não chegou à cadeira. Em 2019, outro milionário apareceu ...

Jan Stroh e Leon Windscheid

Jan Stroh, um jurista de Hamburg, deu a sorte grande no especial de aniversário do programa em sua 20ª temporada. Ele sabia que o conto de fadas dos Irmãos Grimm "Hans em sorte" não começa com "Era uma vez...". No meio de maio de 2020, ele voltou como Joker, mas não trouxe sorte para a concorrente Melanie Schulz e fez a escolha errada. O antecessor de Stroh foi Leon Windscheid (35), que se tornou seu próprio chefe na gestão de eventos em 2007 e obteve um Ph.D. em psicologia. Ele sabia que o cubo mágico clássico, inventado por Erno Rubik, consiste em 26 peças. Desde então, Stroh escreveu "O segredo da psique - Como ganhar um milhão com Günther Jauch e outros caminhos para manter seus nervos" e apareceu em podcasts e espetáculos ao vivo.

Nadja Sidikjar e Thorsten Fischer

Em 2015, Nadja Sidikjar ganhou mais de um milhão, especificamente 1.538.450 euros. No especial do jackpot, todas as apostas dos jogadores contribuem para um jackpot, e apenas o concorrente com o maior número de respostas corretas no final leva tudo, deixando os outros de mãos vazias. Sidikjar reagiu mais rápido do que seus oponentes e conseguiu. Em 2014, Fischer, um empresário independente de Hameln, levou o milhão no especial de aniversário comemorando o 15º aniversário do WWM. Ele sabia que a distância do centro da capital de Berlim ao centro da Terra é aproximadamente igual à distância entre Berlim e Nova York.

Sebastian Langrock e Ralf Schnoor

Em março de 2013, Sebastian Langrock emergiu como o primeiro milionário com a variante de risco, respondendo corretamente. Um jogador profissional de pôquer de Munique, Langrock tem participado de torneios ao vivo desde 2012. "O Sr. Langrock é a primeira pessoa a ganhar mais de um milhão conosco em quase dois anos e meio", disse Jauch ao telefone joker de Langrock, que ele ligou apenas para dar a boa notícia. Um ocorrido semelhante aconteceu em 2010 com o dono de um café Ralf Schnoor. Apesar de já saber a resposta da pergunta de um milhão de dólares, "Qual foi o primeiro selo postal alemão emitido na Baviera em 1849? A: Preto Oneer", Schnoor ligou para seu telefone joker.

Timur Hahn e Stefan Lang

Na época, Stefan Lang, um instalador de elevadores, também se tornou milionário em 2006. Ele respondeu que o oxigênio é o elemento com a maior fração de massa no corpo humano. Com seus ganhos, Lang fez uma viagem em família para a Índia, pagou um apartamento, comprou um Fusca para sua esposa e realizou seu sonho profissional de construir motorhomes. Timur Hahn, um estudante de inglês, venceu em 2007. Hahn, natural de Bendorf perto de Coblença, usou seus ganhos para financiar seus estudos e cobrir os custos do casamento de seus pais.

Os Milionários Celebridades

Celebridades também comemoraram ao levar o milhão no especial de celebridades, que eles geralmente doaram para instituições de caridade. Em maio de 2008, o comediante Oliver Pocher (46) respondeu corretamente à pergunta final "O modelo Nagel-Schreckenberg descreve como..." com "congestionamento de trânsito". No mesmo ano, Thomas Gottschalk (74) também comemorou. Ele respondeu à pergunta de um milhão de dólares "Qual foi o último amor de Franz Kafka, que ele conheceu em 1923, um ano antes de sua morte?" com "Dora Diamant". Barbara Schöneberger (50) se tornou a primeira e atualmente a única mulher celebridade milionária. Em 2011, ela adivinhou a pergunta final "Qual é o nome do menino que Wilhelm Tell atira a famosa maçã da cabeça?" como "Walter".

Maria Wienstroer e Gerhard Krammer

Em outubro de 2002, foi anunciado o primeiro milionário da Euro: Gerhard Krammer. Entusiasta de filosofia e música, Krammer acertou a última pergunta, identificando corretamente que "C: Max Frisch" era o escritor famoso que construiu uma piscina pública em Zurique como arquiteto licenciado. A assistente médica Maria Wienstroer, em 2004, sabia que Linus Pauling ganhou o Prêmio Nobel de Química em 1954 e novamente na categoria Paz em 1962. Com seus ganhos, ela realizou seu sonho de abrir sua própria clínica médica.

Marlene Grabherr e Eckhard Freise

O grande prêmio foi entregue em marcos alemães em duas ocasiões diferentes: em maio de 2001, Marlene Grabherr, uma trabalhadora de escritório de Gottmadingen, reconheceu que Robin e Barry Gibb, os gêmeos do fenômeno pop The Bee Gees, compartilhavam a mesma data de nascimento. Eckhard Freise (79) embolsou o milhão pela primeira vez em 2 de dezembro de 2000. O historiador reconheceu que Edmund Hillary escalou o Monte Everest ao lado de Tenzing Norgay em 1953. Após sua vitória, ele apareceu em vários programas de quiz e agora faz parte do prestigiado painel no programa ARD "Quizduell - Der Olymp", competindo contra celebridades conhecidas.

