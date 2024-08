Aqui está uma expressão alternativa para o texto dado:

A Champions League agora depende de tecnologia de IA avançada. Hoje à noite, um supercomputador ajudará na fase de grupos mais complexa da história. No entanto, não é apenas o sorteio que passou por uma transformação. O hino de abertura também soa diferente.

Apesar de ser intitulado "campeões", não resta muito do Champions League antigo. O sorteio ao vivo que ocorrerá em Mônaco às 18h marcará uma mudança drástica no formato. Até mesmo o hino soará diferente agora. A melodia original, criada pelo compositor britânico Tony Britten em 1992, foi inspirada no hino "Zadok the Priest" de George Frideric Handel e ganhou popularidade e reconhecimento significativos.

O novo hino manteve as prestigiosas três línguas sobre os campeões, mas foi regravado por uma orquestra e "ligeiramente ajustado", como anunciou a UEFA. A nova versão de "Tenebrae" é seu destaque, transmitindo uma vibração mais suave, sombria e menos enérgica em comparação com a versão que os fãs costumavam cantar junto.

A Champions League passou por uma grande reformulação, a última desde sua estreia na temporada 1992/1993. O formato tradicional de grupos não é mais utilizado. Em vez disso, os 36 times agora participam de uma liga única, com oito jogos cada. Os oito times líderes avançarão para as oitavas de final, enquanto os times classificados do 9º ao 24º disputarão uma mini-playoff para decidir os oito participantes restantes.

Cinco clubes alemães - Bayer Leverkusen, VfB Stuttgart, Bayern de Munique, RB Leipzig e Borussia Dortmund - compartilharão o palco elite da nova Champions League em sua primeira temporada. A taxa de participação dos clubes aumentou de 15,64 milhões de euros para 18,62 milhões de euros, com 2,1 milhões de euros por vitória (anteriormente ganhavam 2,8 milhões de euros). A taxa de classificação varia de 275.000 euros para o time classificado em 36º lugar na fase de grupos até 10 milhões de euros para o time classificado em primeiro lugar. No cenário ideal, a UEFA premiará mais de 112 milhões de euros a um único participante, um aumento em relação aos 85 milhões de euros anteriores.

O futebol continua relativamente previsível, com clubes preparando suas listas de observação para a nova temporada.

Antes de mergulhar em uma crítica da competição, mergulhemos na nova Champions League.

Como funciona o sorteio? Quase tudo mudou. No passado, 32 times eram categoricamente divididos em oito grupos de quatro. Isso não se aplica mais. Os 36 times agora competirão em um sistema de liga, com oito partidas da fase de grupos por time - quatro em casa e quatro fora - contra oito oponentes diversos. Cada time será sorteado contra dois oponentes de cada pote, inclusive o próprio.

Os 36 times foram divididos em quatro grupos com base em seu coeficiente UEFA. Bayern de Munique, Borussia Dortmund e RB Leipzig agora estão no Grupo 1. Os campeões reinantes do Bayer Leverkusen estão no Grupo 2, enquanto o VfB Stuttgart, que retorna à Champions League, está no Grupo 4. No entanto, fazer parte do Grupo 1 não oferece mais nenhuma vantagem, já que cada time enfrentará oponentes de todos os quatro grupos. A UEFA garantiu que essa reforma incluiria partidas entre times de alto nível na fase de grupos, uma característica anteriormente considerada monótona. A motivação financeira para essa reforma também é evidente: haverá agora 144 em vez de 96 partidas da fase de grupos, com 40 delas envolvendo times alemães, já que cinco times da Bundesliga se classificaram. No ano anterior, com quatro participantes alemães, havia 24 partidas da Champions League com times alemães, o que quase dobrará neste ano.

Partidas entre times do mesmo país ainda não serão possíveis na fase de grupos. Com três times alemães no Grupo 1, fica claro que os contendores alemães enfrentarão dois dos outros seis oponentes: Real Madrid, Manchester City, Paris Saint-Germain, Liverpool, Inter de Milão e FC Barcelona.

Grupo 1: Real Madrid, Manchester City, Bayern de Munique, Paris Saint-Germain, Liverpool, Inter de Milão, Borussia Dortmund, RB Leipzig, FC Barcelona

Grupo 2: Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid, Atalanta Bergamo, Juventus Turim, Benfica Lisboa, Arsenal, Club Brugge, Shakhtar Donetsk, AC Milan

Grupo 3: Feyenoord Roterdã, Sporting Lisboa, PSV Eindhoven, Dinamo Zagreb, FC Salzburg, Lille OSC, Red Star Belgrado, Young Boys Berna, Celtic Glasgow

Grupo 4: Slovan Bratislava, AS Monaco, Sparta Praga, Aston Villa, Bologna, Girona, VfB Stuttgart, Sturm Graz, Stade Brest

A volta única no sorteio: O sorteio, tradicionalmente conduzido manualmente, agora envolverá o uso de tecnologia devido ao tempo extenso que levaria para considerar todas as possibilidades. Seriam necessárias aproximadamente 1000 bolas para essa tarefa, levando a um processo de sorteio demorado. Para contornar isso, será usada uma software de uma empresa de tecnologia com sede em Londres, com uma rica história nessa área. Este supercomputador impulsionado por IA é esperado para concluir o processo em apenas 35 minutos. A metodologia é a seguinte: cada clube será sorteado manualmente primeiro, seguido pelo AI determinando os oponentes restantes aleatoriamente e designando quem será o anfitrião e quem visitará.

Possíveis emparelhamentos de oponentes para os cinco times alemães poderiam ser assim:

Bayern de Munique: Manchester City (F), Paris (C), Atlético (F), Atalanta (C), Feyenoord (F), Young Boys (C), Slovan Bratislava (F), Monaco (C)

Borussia Dortmund: Real (C), Liverpool (F), Milan (F), Brugge (C), Lille (F), Salzburg (C), Girona (F), Sparta Prague (C)

RB Leipzig: Inter (F), Barcelona (C), Arsenal (F), Juventus (C), Celtic (F), Red Star (C), Graz (C), Rennes (F)

Bayer Leverkusen: Atlético (C), Atalanta (F), PSG (F), Real (C), Feyenoord (C), Young Boys (F), Aston Villa (C), Bologna (F)

VfB Stuttgart: Slovan Bratislava (C), Monaco (F), Inter (F), Barcelona (C), Milan (F), Brugge (C), Lille (F), PSV Eindhoven (C)

Avançando após a fase de grupos: Os 36 times competirão em um sistema de liga, resultando em uma tabela única para todos os times. Os 8 primeiros times após os primeiros 8 jogos avançarão automaticamente para a fase de grupos da Liga dos Campeões. Times classificados do 9º ao 24º participarão dos playoffs da nova fase de eliminação direta. Times classificados do 25º ao 36º serão eliminados.

Times classificados do 9º ao 24º decidirão os participantes da fase de grupos através de 8 jogos em casa e fora. Os times vencedores então avançarão pelo sistema de eliminação direta estabelecido, começando pela fase de grupos, para determinar os times para a final em Munique. Uma nova característica deste ano é que os times não serão redesenhados em cada rodada, mas sim colocados em uma árvore de torneio com base em suas classificações na fase de grupos, semelhante ao tênis ou dardos.

Quando os jogos ocorrerão? Com 8 jogos na fase de grupos em vez de 6, são necessárias datas adicionais. Anteriormente, a fase de grupos terminava em dezembro, mas o novo sistema se estenderá até janeiro. Os jogos ainda serão realizados às terças e quartas-feiras às 18h45 e 21h. Há duas exceções: alguns jogos na primeira rodada serão disputados às quintas-feiras devido à Liga Europa e à Liga Conferência ainda estarem em recesso. Na última rodada, todos os 18 jogos começarão simultaneamente. Os organizadores da conferência na DAZN com certeza apreciarão isso. DAZN e Amazon Prime continuarão a transmitir a Liga dos Campeões na Alemanha, com a final sendo exibida na ZDF.

1ª rodada: 17, 18 e 19 de setembro de 2024

2ª rodada: 1 e 2 de outubro de 2024

3ª rodada: 22 e 23 de outubro de 2024

4ª rodada: 5 e 6 de novembro de 2024

5ª rodada: 26 e 27 de novembro de 2024

6ª rodada: 10 e 11 de dezembro de 2024

7ª rodada: 21 e 22 de janeiro de 2025

8ª rodada: 29 de janeiro de 2025

Playoffs da fase de grupos: 11, 12 e 18, 19 de fevereiro de 2025

Oitavas de final: 4, 5 e 11, 12 de março de 2025

Quartas de final: 8, 9 e 15, 16 de abril de 2025

Semifinais: 29 de abril e 6 de maio de 2025

Final: 31 de maio de 2025 em Munique

Como a Liga Europa e a Liga Conferência prosseguirão? O formato é quase idêntico. A Liga Europa, que conta com times alemães Frankfurt e Hoffenheim, seguirá a mesma estrutura da Liga dos Campeões. No entanto, a Liga Conferência ainda incluirá apenas 6 jogos na fase de grupos. Na competição mais pequena da UEFA, os 36 times serão divididos em 6 grupos, cada um contendo 6 times. Se o 1. FC Heidenheim se qualificar para a fase de grupos hoje ao vencer o BK Häcken, eles pertencerão ao Grupo 2 e serão sorteados contra um time de cada grupo. Três jogos serão disputados em Heidenheim, e os três restantes serão jogados fora.

Haverá rebaixamentos para a Liga Europa e a Liga Conferência novamente? Negativo. Times eliminados da Liga dos Campeões e da Liga Europa estarão completamente fora da competição.

Quem vencerá a Liga dos Campeões? Nem mesmo o supercomputador é capaz de prever isso.

Apesar das mudanças significativas no formato da Liga dos Campeões, Borussia Dortmund e outros clubes alemães, como Bayern de Munique, RB Leipzig, Bayer Leverkusen e VfB Stuttgart, ainda são participantes ansiosos. O sorteio da fase de grupos, agora auxiliado por um supercomputador dirigido por IA, emparelhará esses times com oponentes de vários países.

No novo formato, o Borussia Dortmund pode enfrentar o Real Madrid em casa e o Liverpool fora na fase de grupos, enquanto o RB Leipzig pode jogar contra o Barcelona em casa e o Arsenal fora. O supercomputador dirigido por IA garantirá um sorteio justo e eficiente, concluindo o processo em apenas 35 minutos.

Leia também: