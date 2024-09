Aproximadamente um quarto das grandes empresas considera reduzir a sua força de trabalho.

Mais e mais empresas estão se voltando para o trabalho remoto, o que está levando a uma redução substancial na demanda por espaço de escritório. De acordo com uma pesquisa do Instituto Ifo em Munique, cerca de 6,2% das empresas já reduziram seu espaço de escritório, com mais 8,3% planejando fazer o mesmo nos próximos cinco anos. Essa tendência é particularmente comum entre prestadores de serviços e grandes empresas que ocupam a maioria dos espaços de escritório. De fato, uma em cada quatro dessas empresas já reduziu ou planeja reduzir seu espaço de escritório.

A porcentagem de pessoas trabalhando em casa na Alemanha permaneceu consistente em torno de um quarto dos empregados e dois terços das empresas por quase dois anos. "O trabalho em casa regular tornou-se a norma", explicou o pesquisador do Ifo, Simon Krause. "As empresas adaptaram, consequentemente, suas necessidades de espaço de escritório". No entanto, o impacto total no mercado imobiliário pode não ser sentido imediatamente, já que muitos contratos de aluguel abrangem longos períodos. "Com base em nossos estudos, esperamos uma queda de cerca de 12% na demanda a longo prazo por espaço de escritório devido ao trabalho remoto", disse Krause.

Prestadores de serviços e grandes empresas foram os mais propensos a considerar a redução de suas necessidades de espaço de escritório. 11,8% dos grandes prestadores de serviços já fizeram reduções, com 14,0% planejando fazê-lo nos próximos cinco anos. Em contraste, menos espaço de escritório está sendo reduzido em setores como manufatura (5,6% concluído, 6,8% planejado), varejo (1,7% concluído, 4,5% planejado), construção (0,2% concluído, 1,6% planejado) e pequenas empresas (4,2% concluído, 6,1% planejado).

A redução do espaço de escritório representa desafios para o já apertado mercado imobiliário, de acordo com Krause. "Além das incertezas econômicas e das taxas de juros e custos de construção em alta, não há sinais de uma rápida recuperação", afirmou ele.

