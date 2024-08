- "Aprobación do julgamento da 'processão de casamento de todas as mães'"

Devido à ausência do réu principal e de muitos testemunhas-chave, o julgamento do famoso "convoi de casamento mais grandioso" foi rapidamente adiado após uma conversa com os sete advogados de defesa. O juiz Stefan Ortmann em Düsseldorf não encontrou outra solução viável senão reiniciar os procedimentos no ano seguinte. Inicialmente, o promotor havia rejeitado o arquivamento do caso.

A3 completamente bloqueada por vários carros de luxo

Sete indivíduos estavam prestes a ser julgados no Tribunal Regional de Düsseldorf por seus papéis em um incidente ocorrido na rodovia A3 há cinco anos, que resultou no famoso "convoi de casamento mais grandioso."

A festa de casamento supostamente obstruiu todas as faixas da A3 perto de Ratingen em 22 de março de 2019, a caminho de Colônia. Os supostos perpetradores incluem o então noivo, que está entre os 30-41 anos acusados de obstrução coletiva.

Pneus girando, marcas de queimado no asfalto

De acordo com as acusações, os homens bloquearam todas as faixas e acostamentos usando vários veículos de luxo e outros automóveis, causando grande transtorno ao trânsito que se aproximava. De acordo com a acusação, um carro foi estrategicamente colocado atravessado em uma faixa, e outro girando em círculos na frente do veículo de casamento, criando uma marca de queimado no asfalto.

Um carro da polícia civil próximo capturou essa confusão em vídeo, enquanto os telefones dos suspeitos foram posteriormente revistados, levando à obtenção de mais footage.

Então alguém pegou uma arma e atirou para o ar

O footage do vídeo mostra um participante brandindo uma arma e atirando para o céu mais tarde no incidente. Ele também é acusado de infringir a legislação sobre armas de fogo. O indivíduo estava entre os que faltavam na audiência de sexta-feira. Outro réu também é acusado de dirigir um veículo sem a licença necessária.

Em resposta a uma pergunta sobre o paradeiro do réu, seu advogado afirmou que não sabia onde estava seu cliente. Não pôde ser imediatamente determinado se a ausência do réu estava relacionada a sua história criminal. A leitura das acusações não ocorreu no tribunal. O julgamento havia sido adiado várias vezes anteriormente.

