A empolgação pelo retorno de Oasis não está diminuindo nem um pouco. Os irmãos Gallagher revelaram agora dois concertos adicionais, compartilhando a notícia através do serviço de mensagens X. No dia 27 e 28 de setembro, a lendária banda de Britpop vai agitar Londres novamente. De acordo com um post, "Devido ao interesse sem precedentes, dois shows extras no Wembley Stadium foram agendados."

Os ingressos serão distribuídos através de um sistema de convites em camadas, como Oasis afirmou. Inicialmente, muitos fãs britânicos que não conseguiram ingressos durante a primeira rodada via Ticketmaster foram convidados a participar da loteria. Mais detalhes serão divulgados em breve.

No dia 27 de agosto, Oasis pôs fim aos rumores de reunião com um post e as palavras, "Está acontecendo, é verdade." A "OASIS LIVE '25" tour começa nos dias 4 e 5 de julho no Cardiff Principality Stadium, seguida por cinco apresentações no Heaton Park em Manchester, cinco concerts no Wembley Stadium, dois shows no Scottish Gas Murrayfield Stadium em Edimburgo e dois shows no Croke Park em Dublin nos dias 16 e 17 de agosto, que foram inicialmente planejados.

Políticos pedem parada ao "preço dinâmico"

Logo após o lançamento da venda de ingressos, a banda relatou que todas as cadeiras foram imediatamente esgotadas. Como resultado, houve grande descontentamento: muitos fãs reclamaram de dificuldades técnicas e ingressos foram revendidos por preços muito mais altos do que o valor inicial. O problema? O infame "preço dinâmico", que altera o preço continuamente com base na demanda em tempo real, fazendo com que os preços disparem. Relatos indicam que ingressos originalmente listados por £150 (aproximadamente €178) foram então vendidos por até £350 (aproximadamente €415).

Após a primeira venda de ingressos, vários políticos britânicos se meteram na discussão e defenderam publicamente o fim dessa estratégia de preços. Até o primeiro-ministro britânico Keir Starmer (62) disse ao "The Sun", "Precisamos colocar um freio nisso." Ele sugeriu possíveis ajustes legislativos, dizendo, "Há várias ações que podemos e devemos tomar."

Formada em 1991, Oasis continua sendo uma influência seminal para toda uma geração de bandas de rock. Após longas desavenças entre os irmãos Liam (51) e Noel Gallagher (57), Oasis se separou em 2009, com rumores de uma reunião ficando cada vez mais altos desde então.

Os irmãos Gallagher deixaram os fãs ainda mais animados ao anunciar um concerto adicional, totalizando sete shows em Londres. Apesar da inicial raiva pelo preço dinâmico, muitos ansiosamente esperam a oportunidade de garantir ingressos para o concerto adicional.

