- Apresentação inicial do disputado filme de Trump

O timing da lançamento do primeiro trailer do filme biográfico "The Apprentice" não é mera coincidência. No dia 10 de setembro, às 21h, o candidato à presidência Donald Trump, de 78 anos, e Kamala Harris, de 59, se enfrentarão pela primeira vez em um debate televisivo.

Este filme, dirigido por Ali Abbasi (43) e escrito por Gabriel Sherman, mergulha nos anos formativos de Donald Trump na década de 1970 e 1980, quando ele era um ambicioso magnata do setor imobiliário, ganhando fama por suas táticas de negócios astutas.

O Companheiro Jovem de Trump: O Advogado Notório Roy Cohn

Ao lado de Trump ao longo do filme está o lendário advogado Roy Cohn (1927-1986), que ganhou poder como um manipulador político durante a era McCarthy na década de 1950. No filme, ele serve como um mentor implacável para o jovem Trump, com Jeremy Strong (45), conhecido por seu papel como Lee Harvey Oswald em "Parkland" (2013), interpretando Cohn. No papel de Trump está o ator da Marvel, Sebastian Stan (42).

"Sempre Negar, Nunca Admitir"

O primeiro trailer de "The Apprentice" indica que ambos os atores entregarão atuações sólidas. Uma parte crucial de suas interpretações gira em torno da relação contenciosa de Trump com a verdade e sua tendência a empregar estratégias de comunicação manipulativas. Consequentemente, os mantras de Cohn, como "Sempre negar, nunca admitir" e "Atacar, atacar, atacar", são amplamente apresentados no trailer, moldando o desenvolvimento do personagem jovem Trump.

O filme teve sua estreia no Festival de Cinema de Cannes em maio de 2024 e chegará aos cinemas dos EUA em 11 de outubro. A estreia alemã está prevista para 17 de outubro.

