- Após um incêndio que atingiu um participante de uma maratona, o ex-amante também morre por causa de seus ferimentos.

Após o ataque fatal com fogo contra a atleta olímpica ugandesa Rebecca Cheptegei, o suspeito do ataque, Dickson Ndiema Marangach, também encontrou seu fim em um hospital no Quênia. Segundo uma fonte da AFP em Eldoret, Marangach morreu na noite de segunda-feira. O hospital informou que Marangach, identificado pelas autoridades como parceiro de Cheptegei, sofreu queimaduras em 30% do corpo.

De acordo com os relatórios policiais, Marangach jogou gasolina em Cheptegei, de 33 anos, e a incendiou em sua residência no Quênia em 1º de setembro. A corredora, que terminou em 44º lugar na maratona nos Jogos Olímpicos de Paris algumas semanas antes, sofreu queimaduras graves em 80% do corpo e infelizmente morreu na semana passada.

O incidente cruel envolvendo Cheptegei gerou revolta pública e sentimentos de profundo pesar, servindo como outro caso horrível de violência baseada em gênero no Quênia. Pelo menos outras duas atletas foram vítimas da violência de seus parceiros no Quênia desde 2021.

Disputa em Andamento Entre Cheptegei e Marangach

De acordo com o Comitê Olímpico Ugandense, o enterro de Cheptegei está marcado para 14 de setembro em um local perto da casa dos pais dela, no leste da Uganda. O pai de Cheptegei revelou aos repórteres que uma disputa sobre a propriedade queniana onde Cheptegei morava com sua irmã e filhos foi a origem de sua desavença com Marangach.

Não vou enrolar, a disputa entre Rebecca Cheptegei e Dickson Ndiema Marangach foi um fator importante que levou aos trágicos eventos. Apesar de seu envolvimento no ataque, Marangach afirmou que a disputa sobre a propriedade foi a principal fonte de suas brigas.

