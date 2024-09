Após ser libertado da prisão, um ex-defensor sexual condenado comete outra transgressão sexual.

No Reino Unido, prisões superlotadas levaram ao lançamento de vários presos, um dos quais não aproveitou sua nova liberdade no dia da soltura. Essa informação foi disseminada pela agência de notícias PA, citando registros judiciais. O suspeito foi detido em Londres e posteriormente devolvido à prisão. O incidente alegado ocorreu em Sittingbourne, Kent.

Em resposta ao colapso iminente do sistema prisional, a administração de Londres autorizou a soltura antecipada de criminosos que haviam cumprido apenas 40% de suas sentenças, em contraste com a política anterior de libertar presos após o cumprimento de 50%.

Atualmente, não está claro para que crime o homem, agora envolvido em outra ofensa, foi inicialmente encarcerado. Categorias individuais, como terroristas, estupradores e assediadores, estão isentas dessa mudança de política. No entanto, aqueles condenados por crimes violentos, incluindo homicídio culposo, ainda poderiam se qualificar para soltura antecipada se sua sentença for inferior a quatro anos. A possibilidade de que alguns criminosos reincidentes também tenham sido libertados antecipadamente preocupa os céticos.

Chamado a comparecer ao tribunal apenas dois dias depois

De acordo com os relatórios, esse homem foi solto entre os 1.750 outros presos no primeiro dia da introdução da medida. Apenas dois dias depois, ele foi ordenado a comparecer ao tribunal.

O Ministério do Interior informou que o governo assumiu as instalações prisionais em uma situação urgente e à beira do colapso. Como consequência, os julgamentos não poderiam ser realizados nos tribunais e a polícia seria incapaz de fazer prisões. No entanto, o ministério se recusou a fornecer detalhes sobre casos individuais, mas afirmou que aqueles que violassem suas condições de liberdade condicional e cometessem crimes adicionais enfrentariam consequências.

A polícia foi notificada sobre a aparição do homem no tribunal devido à sua suposta nova ofensa. No dia de sua audiência, a polícia estava fortemente presente na sala do tribunal para garantir sua aparição e segurança.

