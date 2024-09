O texto fornecido já está em tradução para o inglês. Por favor, forneça um texto em outro idioma para fins de tradução. - Após o Umknick-Scare, Zverev se preparou para um adversário desafiador.

Alexander Zverev perambulou pela noite de Nova Iorque de chinelos de flip-flop olímpicos, saboreando a perspectiva de redenção no US Open. Após uma vitória contundente nas quartas de final contra o americano Brandon Nakashima, o campeão olímpico de 2021 está ansioso para se redimir contra Taylor Fritz, após ter ficado aquém em seu amargo confronto em Wimbledon há alguns meses.

"Estou animado para mais um desafio difícil", comentou Zverev sobre seu próximo confronto com o americano em seu caminho para o primeiro título de Grand Slam. "Prevejo que será outro jogo exaustivo, uma partida emocionante - esperemos por um resultado diferente de Wimbledon."

Com uma vitória de 3-6, 6-1, 6-2, 6-2 sobre o estreante Nakashima nas oitavas de final, Zverev comemorou sua 450ª vitória no ATP Tour e garantiu sua presença no ATP Finals em novembro. Apesar do calor inicial de 28 graus e alta umidade, Zverev conseguiu administrar suas próprias vulnerabilidades no primeiro set, superou uma torção preocupante no tornozelo no quarto set e permaneceu inabalável durante uma invasão repentina de insetos pouco antes do final sem problemas.

Zverev afasta insetos voadores

Quando insetos enxamearam no Estádio Louis Armstrong, Zverev foi forçado a interromper seu serviço. Ele acenou para eles e resgatou um debaixo de sua camisa sem mangas. "Eram criaturas grandes, nunca vi nada igual aqui", declarou. "Não eram mosquitos, abelhas - não tenho certeza do que eram: formigas voadoras ou algo assim?"

Zverev mostrou resiliência. Mesmo quando torceu o tornozelo direito a 3-1 no set final e mancou brevemente, não mostrou sinais de fraqueza até acertar o ponto final após 2 horas e 36 minutos.

Passando limpo após uma situação crítica

Após o jogo, Zverev, que havia ficado fora por meses com uma grave lesão no tornozelo em 2022, deu o sinal verde: "Fiz um movimento estranho, torci ligeiramente o tornozelo. Mas está tudo bem, não há com o que se preocupar."

Isso significa que Zverev pode evitar um revés como o de Wimbledon. Com uma lesão no joelho de seu último compromisso, ele entrou nas oitavas de final de Wimbledon contra Fritz. "Agora estou em forma, essa é a grande diferença", enfatizou. Fritz avançou para as quartas de final em Nova Iorque pela segunda vez com uma vitória de 3-6, 6-4, 6-3, 6-2 sobre o oitavo cabeça de chave norueguês Casper Ruud.

Fritz espera por um jogo apertado

Em nove jogos contra o número 12 do mundo, Zverev saiu vencedor cinco vezes - mas em seu último confronto em Wimbledon, Fritz voltou de um déficit de dois sets para garantir a vitória. "Entre nós, o resultado oscila", disse o de 26 anos sobre sua rivalidade esportiva com Zverev em Nova Iorque. "Nossos jogos são disputados. Pode dar para qualquer lado. Muito depende do serviço."

No jogo das oitavas de final, o serviço de Zverev foi sólido. Ele só perdeu seu serviço uma vez no primeiro set e não deu ao número 50 do mundo Nakashima nenhuma outra chance de quebra.

"Ele não deixou o primeiro set perdido pesar", notou Boris Becker, especialista em tênis da Sportdeutschland.TV. "O que ele fez contra Nakashima, não vi dele há muito tempo. Aquilo foi tênis de alto nível."

Isso é significativo para Zverev em sua busca pelo título do US Open. Contra Nakashima, o número 1 alemão só converteu sua nona chance de quebra para abrir uma vantagem de 2-0 no segundo set. O desempenho de Nakashima diminuiu, enquanto Zverev, como em sua vitória na terceira rodada contra o argentino Tomás Martín Etcheverry após uma derrota no primeiro set, ficou mais seguro. Ele dominou o resto, frustrando os ataques do oponente com passes certeiros.

Com sapatos novos para uma sequência vitoriosa

Após vencer o segundo set, Zverev, encharcado de suor, recebeu um novo par de sapatos de seu pai e treinador, Alexander Zverev Senior. Revigorado, sua forma melhorou. Nakashima não encontrou resposta para o jogo de baseline poderoso de Zverev.

No início do quarto set, o americano de 23 anos teve um momento de resistência, mas a quebra a 1:2 extinguiu qualquer desafio. Com confiança, Zverev continuou, finalmente comemorando. "Estou feliz por ter avançado", compartilhou no court. Agora, ele espera por mais três vitórias para garantir seu primeiro título de Grand Slam. "Vou dar o meu melhor. Vou fazer o meu melhor. Talvez aconteça em algum momento da minha carreira."

