Após o regresso de Serena Williams, a WTA altera as regras de classificação após a gravidez e o código de vestuário

A organização profissional do ténis anunciou esta segunda-feira alterações à regra da classificação especial, que entram em vigor a partir de 2019. Ao abrigo desta regra, a classificação de um jogador é congelada em caso de lesão, doença ou gravidez.

Como parte das modificações, as jogadoras que regressam de uma gravidez ou de uma lesão prolongada poderão utilizar a sua classificação especial em torneios adicionais e para efeitos de classificação. No caso da gravidez, esse período de tempo começa agora com o nascimento da criança, e as jogadoras podem usar essa classificação especial durante três anos.

As alterações, segundo a organização, facilitarão o regresso à competição das mulheres que pretendem constituir família.

"As nossas jogadoras devem sentir-se confortáveis e confiantes para se afastarem dos courts para terem uma família ou recuperarem de uma lesão, e penso que estas novas regras apoiam isso mesmo", afirmou Azarenka, antiga número 1 do mundo e bicampeã de grandes torneios, que regressou ao jogo depois de dar à luz o seu filho, num comunicado.

"Este é um primeiro passo muito bom e estamos a usá-lo como base para continuar a procurar formas de melhorar e realçar a importância das mães que trabalham e estão no Tour. O meu objetivo como membro do Conselho de Jogadoras é garantir que a WTA é pioneira em ser a associação mais progressista e inclusiva no desporto."

Uma jogadora que esteja fora de competição durante 52 semanas ou mais pode utilizar a sua classificação especial em 12 torneios. Se a classificação especial de uma jogadora a qualificar para uma posição de cabeça de série num torneio, então será uma "cabeça de série adicional" no sorteio. Isso significa que ela será sorteada aleatoriamente para uma linha disponível no sorteio que não jogue com outro jogador classificado na primeira ronda. Consequentemente, nenhum jogador será afastado da sua posição de cabeça de série.

"Estas alterações foram concebidas para apoiar totalmente os jogadores no seu regresso à competição, mantendo os mais elevados padrões de competição desportiva e justiça", afirmou o CEO e Presidente da WTA, Steve Simon, num comunicado.

É algo que provavelmente teria beneficiado o regresso de Williams, que venceu o Open da Austrália de 2017, o seu 23º título de singulares da carreira, enquanto estava grávida. Quando saiu, estava classificada como a número 1 do mundo. Quando voltou a jogar em março, depois de ter dado à luz a sua filha, não tinha sido apurada em Indian Wells e em Miami, perdendo cedo em ambos os torneios. Também não foi eliminada no Open de França, o seu primeiro Grand Slam no seu regresso.

Além disso, a WTA disse na segunda-feira que as mulheres da digressão não serão penalizadas nem proibidas de usar leggings ou calções de compressão sem uma saia, vestido ou calções por cima nos torneios WTA.

No Open de França, um dos quatro eventos do Grand Slam, Williams usou um catsuit, que disse ter usado devido ao seu historial de coágulos sanguíneos, o que chamou muito a atenção.

Em agosto, o presidente da Federação Francesa de Ténis, Bernard Giudicelli, afirmou que Roland-Garros estava a implementar um código de vestuário que proibiria o fato.

Os Grand Slams têm o seu próprio conjunto de regras, que podem ser diferentes das dos torneios WTA.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com