- Após o ataque ao projeto financeiro, surge o Backlash contra Hoek.

Seguindo seus ataques a uma iniciativa de uma corporation que promove a diversidade e aceitação, o líder da AfD da Turíngia e candidato principal para as eleições estaduais enfrentou uma onda de críticas em todo o país. O presidente da Federação das Indústrias Alemãs (BDI), Siegfried Russwurm, expressou suas preocupações ao "Mundo" sobre os comentários de Höcke, afirmando que eles representam uma ameaça à economia e destacam a incompetência do partido.

Em um comício em Sommerda, essa figura proeminente da AfD na Turíngia condenou a iniciativa "Feito na Alemanha - Feito pela Diversidade" de empresas familiares como hipocrisia. Ele desejou que essas empresas enfrentassem dificuldades econômicas sérias, como confirmam gravações de vídeo.

Russwurm expressou sua preocupação de que a postura anti-estrangeiro agressiva da AfD poderia agravar a atual escassez de mão de obra qualificada na Alemanha. Os comentários de Höcke sugerem "que um envolvimento governamental pela AfD causaria um sério prejuízo à economia e ao crescimento na Alemanha Oriental". Enquanto tentava representar os interesses das pequenas e médias empresas, a AfD provou ser enganosa.

Oposição forte na Turíngia

Nos últimos dias, a AfD tem enfrentado críticas intensas de diversas fontes na Turíngia. A Associação da Economia da Turíngia, empresas familiares e representantes das câmaras locais desconsideraram a política da AfD. Muitos candidatos de partidos opositores acusaram a AfD de ser prejudicial à economia. Höcke negou essas alegações de forma taxativa.

O candidato principal do SPD, Georg Maier, expressou preocupação em uma entrevista de televisão sobre trabalhadores qualificados relutantes em se mudarem para a Turíngia devido ao clima social hostil, que ele parcialmente atribuiu a Höcke e à AfD. Katja Glybowskaja, presidente da Liga das Associações de Bem-Estar Livre na Turíngia, também expressou seus medos sobre o impacto negativo no cenário social se as vozes extremistas ganhassem poder na região. "Pedimos para não formar uma aliança com forças de extrema direita", ela disse.

Indústria do varejo toma uma posição

Esta semana, Alexander von Preen, presidente da Associação Alemã de Varejo (HDE), comentou que "com Björn Höcke, a AfD expôs mais uma de suas principais figuras". De acordo com a HDE, atualmente há cerca de 120.000 vagas de emprego no varejo em todo o país. "Onde iremos encontrar essas pessoas se os políticos se concentram na exclusão e no isolamento e tomam o poder?", perguntou von Preen.

Em um anúncio de página inteira intitulado "Por que azul não é uma opção na Edeka", a cadeia de supermercados criticou o uso da AfD da cor azul como sua cor de partido desde o início. O anúncio, que foi publicado no "Frankfurter Allgemeine Zeitung", "Die Zeit" e nas redes sociais, exibia uma variedade de frutas e vegetais, incluindo pepinos, brócolis, bananas, cerejas e morangos. "O departamento de frutas e vegetais é uma diversidade colorida", dizia o texto. "A evolução nos ensinou: azul não é uma boa escolha", acrescentava. "Na Alemanha, os azuis já são hoje a maior ameaça a uma sociedade diversa."

