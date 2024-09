- Após acidentes com tractores, nem crianças nem adultos correm riscos imediatos à vida.

Após um incidente envolvendo um trator e um reboque na região entre a fronteira de Turíngia e Hesse, cinco crianças e uma mulher gravemente feridas foram consideradas fora de perigo até domingo à noite, sem novos desenvolvimentos relatados pelas autoridades.

O acidente ocorreu com uma combinação de veículos em Sünna, distrito de Unterbreizbach no distrito de Wartburg, em um domingo. As crianças e uma mulher de 45 anos foram levadas de helicóptero para hospitais com ferimentos graves inicialmente. Além deles, o motorista do trator, com 70 anos, e três crianças adicionais sofreram ferimentos graves. Dois crianças adicionais sofreram ferimentos leves.

De acordo com os relatórios policiais, o trator, que estava viajando em uma estrada florestal acidentada e cascalhosa, perdeu o controle e virou durante o incidente. As nove crianças, com idades entre 4 e 13 anos, e a mulher de 45 anos estavam no reboque. A viagem era um evento privado.

De acordo com a procedura padrão, as autoridades estão tratando esse incidente como um acidente. Uma investigação preliminar por negligência foi iniciada contra o motorista, como é comum em tais situações.

O acidente ocorreu em um distrito de Hesse, especificamente em Sünna, Unterbreizbach dentro do distrito de Wartburg. Após o incidente, as pessoas gravemente feridas, incluindo cinco crianças e uma mulher, eram da Hesse e foram levadas para hospitais na região.

