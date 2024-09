Após a vitória significativa nos playoffs, a jogadora de basquete do Connecticut Sun, Alyssa Thomas, denuncia comentários preconceituosos dirigidos aos seus companheiros de equipe.

Foi um período de 11 anos incomum na minha carreira, tenho de admitir, já que nunca recebi comentários racistas da torcida do Indiana Fever, compartilhou Thomas após a vitória da equipe em Uncasville, Connecticut.

O primeiro jogo da série de playoffs em 22 de setembro viu a companheira de time de Thomas, DiJonai Carrington, esbarrar na estrela rookie Caitlin Clark e fazer contato com o olho de Clark.

Ambas, Clark e Carrington, recusaram-se a acreditar que havia qualquer intenção maliciosa por trás do incidente. Carrington explicou à mídia antes do Jogo 2 que não pretendia machucar ninguém com os olhos e não tinha ideia de que havia esbarrado em Clark.

A parceira de Carrington, jogadora do Indiana Fever NaLyssa Smith, compartilhou alguns da hostilidade que Carrington havia enfrentado.

"Minha namorada está recebendo ameaças de morte, sendo perseguida, submetida a todo tipo de insultos", compartilhou Smith no X, anteriormente conhecido como Twitter.

"Não fui chamada pelas coisas que minha namorada foi chamada nas redes sociais, e isso não tem lugar aqui", mencionou Thomas após o jogo.

Thomas acreditava que agora cabia à equipe de arbitragem evitar que tais incidentes ocorressem no futuro.

"Jogamos basquete para viver e encontramos alegria nele, mas não queremos que nossas redes sociais se tornem um campo de batalha todos os dias por causa disso."

O técnico do Sun, Stephanie White, ecoou o chamado de Thomas para ação.

"Temos visto racismo, sexismo, homofobia, transfobia ao longo da história do nosso país. O esporte não é exceção e é simplesmente inaceitável", apontou White.

O técnico do Indiana Fever, Christie Sides, também comentou sobre as experiências dos jogadores.

"Há uma quantidade esmagadora de retórica dolorosa e odiosa circulando no mundo online, e isso é completamente inaceitável", compartilhou Sides após o jogo.

"Quando fica pessoal, na minha opinião, não há justificativa para isso. Essas pessoas vivem e respiram através das redes sociais, constantemente lendo e vendo essas coisas. É simplesmente inaceitável quando isso se transforma em um nível pessoal."

A WNBA emitiu um comunicado após os comentários de Thomas.

"A WNBA é casa de algumas das melhores atletas do mundo. Enquanto estamos felizes com a base de fãs em crescimento, não toleramos comentários racistas, depreciativos ou ameaçadores direcionados a jogadoras, equipes ou qualquer pessoa associada à liga.

"Nossa equipe de segurança está ativamente monitorando comportamentos de risco, trabalhando em colaboração com equipes e locais, e pode envolver a polícia quando houver uma ameaça potencial."

Thomas e o Sun enfrentarão o Minnesota Lynx em Minneapolis no Jogo 1 das semifinais dos playoffs da WNBA no domingo.

O esporte do basquete tem trazido tanto alegria quanto desafios para os jogadores, como notado por Thomas após uma vitória. Com o aumento das redes sociais, incidentes de racismo e comentários odiosos direcionados aos jogadores se tornaram comuns, como Smith e outros já experimentaram.

