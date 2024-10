Após a exibição do CL, o perplexo Borussia Dortmund está a enfrentar desafios nas atividades rotineiras da liga.

Sem o ambicioso Karim Adeyemi e suas ideias de gols, o Borussia Dortmund luta para garantir vitórias fora de casa na Bundesliga nesta temporada. A emocionante sequência na Liga dos Campeões contra o Union Berlin parece coisa do passado agora.

Os jogadores do BVB voltaram para seus torcedores com expressões abatidas - desanimados, sem brilho e um pouco confusos: O entretenedor Borussia sofreu outro tropeço, mal uma semana depois de seu maior feito da temporada até agora. A chuva de gols na Liga dos Campeões foi seguida por uma derrota rotineira na Bundesliga.

Como o goleiro do Borussia, Gregor Kobel, colocou após a derrota por 2-1 contra o Union Berlin - apenas quatro dias após a eletrizante vitória por 7-1 contra o Celtic Glasgow na Liga dos Campeões, "É difícil colocar em palavras". "É claramente outro revés", acrescentou o goleiro na Sky, mas insistiu, "Não jogamos mal; o primeiro tempo foi crucial". Enquanto Nuri Sahin busca a primeira vitória fora de casa do BVB na Bundesliga sem o fenômeno da Liga dos Campeões, Karim Adeyemi, eles foram prejudicados por sua ausência.

Os gols do Union Berlin foram marcados por Kevin Vogt (pênalti, 26 minutos) e Yorbe Vertessen (45 minutos), mantendo seu invencibilidade em casa nesta temporada. Pelo BVB, Julian Ryerson (62 minutos) marcou contra seu ex-clube, mas não foi o suficiente. Em longos períodos, o ataque do Dortmund, sem Adeyemi, pareceu sem impacto. O jovem atacante, que havia brilhado com sua energia contagiante e três gols durante a vitória do clube contra o Celtic, havia se machucado durante a partida.

Schlotterbeck concede pênalti

Antes do jogo, Sahin descreveu o Union como um "oponente desagradável" e enfatizou suas habilidades defensivas. Além do machucado Giovanni Reyna e Julien Duranville, as opções de ataque eram limitadas. Em lugar de Adeyemi, Maximilian Beier entrou em campo. Aljoscha Kemlein, estreante de 20 anos do Union, começou no time.

O Borussia estava ansioso para dominar o jogo desde o início, mas perdeu uma chance quando o cruzamento de Yan Couto passou pelo gol vazio (3 minutos). No entanto, o Union não recuou, com Tom Rothe (8 minutos) quase marcando. A equipe de Berlim continuou a pressionar o Dortmund e a desestabilizá-los no início.

Após um período de pressão do Union, o Dortmund teve a chance de responder, mas acabou faltando confiança para converter. Couto (19 minutos) atirou de longe, e Rönnow defendeu com facilidade. Momentos depois, a tentativa de Serhou Guirassy acabou passando pelo gol (22 minutos).

O Union permaneceu alerta e foi bem recompensado por sua persistência: após um contra-ataque rápido, Nico Schlotterbeck cometeu falta no atacante do FC Union, Benedict Hollerbach, o que deu a Vogt a chance de marcar de pênalti. O nível de ruído atingiu novos patamares no Stadion An der Alten Försterei enquanto o Union continuava sendo a equipe mais ativa, ameaçando ampliar sua vantagem várias vezes. Vertessen (45 minutos) acabou fazendo justamente isso, merecidamente aumentando a vantagem dos donos da casa antes do intervalo. No segundo tempo, Vertessen teve mais uma chance de gol, mas desta vez Kobel estava lá para salvar o dia (53 minutos). O Dortmund pressionou sem descanso, mas o gol de Ryerson para seu ex-time só conseguiu empatar o placar (62 minutos). O Union continuou a ameaçar, mas o Dortmund segurou o empate em uma partida muito disputada.

Apesar das lutas do Borussia Dortmund para garantir vitórias fora de casa na Bundesliga desta temporada, seus problemas ficaram evidentes em sua derrota por 2-1 contra o Union Berlin. A equipe de Nuri Sahin estava jogando sem a influência do fenômeno da Liga dos Campeões, Karim Adeyemi, que havia contribuído significativamente para seus esforços ofensivos.

