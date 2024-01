Após 25 anos e 185 milhões de dólares, o novo Museu Real das Colecções de Espanha é finalmente inaugurado

Quando a Espanha inaugurar a tão esperada Galeria das Colecções Reais em Madrid, na próxima semana, o seu novo e elegante edifício de oito andares, situado numa encosta icónica junto ao Palácio Real, poderá também roubar alguma da atenção dos Velhos Mestres em exposição. Os arquitectos espanhóis Emilio Tuñon e Luis Mansilla ganharam o Prémio Americano de Arquitetura de 2017 e uma dúzia de outros prémios por este projeto, construído em betão branco, granito e carvalho e com centenas de janelas com vista para os frondosos jardins por baixo do Palácio Real e para o extenso parque da Casa de Campo.

O novo museu, com um custo de 172 milhões de euros (186,8 milhões de dólares), abre a 29 de junho com 650 obras de cinco séculos em exposição, incluindo obras-primas de Velázquez, Caravaggio, Goya e uma primeira edição de "Don Quixote" de Cervantes. Trata-se de uma seleção "representativa" das 170.000 pinturas, esculturas, tapeçarias e artes decorativas habitualmente distribuídas pelos 19 palácios de Espanha e outros locais reais geridos pelo Patrimonio Nacional (Património Nacional), disse à CNN a presidente da organização, Ana De la Cueva, durante uma visita à galeria no mês passado.

O Patrimonio Nacional é um organismo governamental que supervisiona palácios, mosteiros, conventos e as suas extensas colecções de arte que costumavam pertencer à coroa, mas que agora pertencem ao Estado espanhol.

Uma nova casa para obras de arte raramente vistas

Algumas obras expostas no novo museu nunca foram vistas pelo público.

Uma delas é "São Miguel Arcanjo Derrotando o Demónio", uma escultura em madeira realizada em 1692 por Luisa Roldan, a primeira mulher nomeada escultora da corte espanhola.

Entre as 650 obras expostas, há apenas três assinadas por mulheres artistas, disse Leticia Ruiz, directora das Colecções Reais, à CNN por telefone. Nos séculos XVI e XVII, explicou Leticia Ruiz, era raro as mulheres assinarem obras de arte com o seu próprio nome, porque os homens - normalmente os maridos ou os pais - detinham o título de artista ou artesão e, por conseguinte, ficavam com os louros. O número real de obras expostas por mulheres artistas é desconhecido.

"O fundamental em Roldan era a sua qualidade, que lhe permitia sair do anonimato e tornar-se chefe da oficina, com uma posição superior à do marido", disse Ruiz. "É provável que houvesse muitas outras mulheres em oficinas familiares (de artistas). Mas que permaneceram no anonimato".

Outra obra inédita - anteriormente escondida no Palácio Real adjacente - é o "Cavalo Branco" de Diego Velázquez, datado de 1634-1638. Na pintura, o cavalo titular levanta-se sobre as patas traseiras, mas, invulgarmente, sem um cavaleiro. "É isso que é fascinante neste trabalho", disse Ruiz, acrescentando que Velázquez poderia ter pintado o cavalo primeiro, pronto para pintar um cavaleiro - provavelmente um real - sobre ele mais tarde.

A obra de Caravaggio "Salomé com a Cabeça de São João Batista", datada de 1607, também faz parte da coleção, uma das quatro obras de Caravaggio que residem em Espanha.

Um novo edifício "espetacular

"Um edifício moderno de linhas sóbrias, de dimensões espectaculares", disse de la Cueva sobre o novo edifício durante uma visita à galeria no início deste mês. "A combinação da arte clássica e do barroco com estas linhas é muito poderosa".

A ideia para este museu começou nos anos 30, durante a Segunda República Espanhola, mas só ganhou força em 1998, quando o edifício foi aprovado. Estudos anteriores à construção tinham mostrado torres defensivas construídas pelos mouros, bem como uma parte da muralha da cidade do século IX, que foram rapidamente descobertas quando as obras começaram em 2006.

Estas raízes islâmicas da Madrid antiga foram restauradas e são uma parte importante da exposição do museu, que os visitantes podem ver através de uma grande janela de vidro. "Neste espaço, a parte mais antiga de Madrid foi integrada com a mais moderna, neste maravilhoso edifício do século XXI", disse De la Cueva aos jornalistas durante uma conferência de imprensa no mês passado.

As peças expostas encontram-se em longas galerias rectangulares com tectos altos, dispostas cronologicamente em três níveis, incluindo o período do império espanhol, com a sua bolsa pesada para encomendar obras a grandes artistas. A exposição começa com as colecções reais dos monarcas Habsburgos - localizadas perto da exposição da antiga muralha da cidade - e, um nível abaixo, as colecções da dinastia Bourbon.

Num piso abaixo, encontram-se as exposições temporárias, que começam com carruagens das colecções reais e algumas emprestadas por outras instituições, disse Ruiz. As tapeçarias que muitas vezes viajavam com os monarcas quando iam de um palácio para outro estão bem representadas no museu.

Uma delas é "O Triunfo do Tempo", uma tapeçaria flamenga do início do século XVI que a Rainha Isabel, a Católica, vendeu mais tarde e que o Governo espanhol comprou recentemente a uma coleção privada por pouco mais de um milhão de dólares (1 milhão de euros), disse Ruiz.

Um terço dos 650 objectos do museu será anualmente transferido para os palácios reais e outros locais do Patrimonio e substituído por outros objectos das suas colecções.

Com vista para a mesma vasta extensão de vegetação a oeste da capital espanhola que também pode ser vista das janelas viradas a oeste do vizinho Palácio Real, os visitantes podem ser perdoados se saírem sentindo-se um pouco mais reais do que entraram.

Fonte: edition.cnn.com