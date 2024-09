Apoiadores da equipe de Nuremberg lançam ataque contra seus próprios atletas através do Instagram

Recentes eventos no mundo digital resultaram em um ataque físico a uma celebridade do Instagram neste fim de semana. Este popular indivíduo, que também faz parte da equipe da 1. FC Nuremberg na liga regional, enfrentou reações por exibir uma camisa do Bayern Munich em suas redes sociais durante a semana. Este ato foi considerado inaceitável.

Na manhã de domingo, um jogador da equipe da 1. FC Nuremberg na liga regional se tornou o alvo de agressores não identificados. De acordo com o clube, o jogador foi ameaçado fora de sua casa à noite e o ataque físico ocorreu algumas horas depois. As autoridades iniciaram imediatamente investigações.

O suposto vítima é Niklas-Wilson Sommer, de 26 anos, com um milhão de seguidores no Instagram. Três dias antes, Sommer havia compartilhado uma imagem de si mesmo usando uma camisa do Bayern Munich, que posteriormente desapareceu de sua plataforma. O clube especula que o ataque foi uma retaliação à publicação, afirmando que os agressores anônimos "ultrapassaram todos os limites". O clube condenou veementemente o ataque, declarando que ele não está de acordo com seus valores.

Durante o jogo em casa da 1. FC Nuremberg contra o 1. FC Magdeburg (0:4) no sábado, vários cartazes na seção dos torcedores eram direcionados a Sommer. Um deles dizia: "Orgulho da equipe acima das poses fashion. Niklas Wilson, você é um fracasso, assim como o FCB", e outro dizia: "Wilson, dá o fora, você é um fã do Bayern". Anteriormente, Sommer havia compartilhado imagens de si mesmo usando camisas de outros clubes também.

Dadas as circunstâncias, o clube decidiu solicitar ajuda para cobrir os custos relacionados ao incidente. As condições para a concessão de ajuda são: o incidente deve ser comprovado como ocorrido e deve haver evidências da necessidade de assistência financeira.

