Apesar de se envolver em descontos de preços, a BYD consegue aumentar os seus lucros.

Em meio à acirrada competição em seu país, a BYD conseguiu aumentar significativamente seus lucros. Os lucros da marca chinesa de veículos elétricos dispararam em 33%, alcançando 9,1 bilhões de yuans (aproximadamente 1,15 bilhão de euros) no primeiro semestre, de acordo com o anúncio da empresa. Isso marca o maior crescimento de lucro desde o final de 2023. Enquanto isso, a receita cresceu 24% do segundo para o terceiro trimestre, alcançando impressionantes 176,2 bilhões de yuans.

Recusando-se a recuar na feroz competição de preços no mercado local, a BYD conseguiu aumentar sua participação de mercado na China no segundo trimestre. A Volkswagen ficou para trás como líder do mercado, permitindo que a BYD defendesse sua posição. A estratégia da empresa se baseia na integração vertical, com foco na produção de componentes críticos, como baterias, internamente.

Com a ambição de aumentar sua receita anual em 20%, a BYD está oferecendo descontos atraentes em suas séries mais procuradas, Dynasty e Ocean. O objetivo final é manter sua dominance, com o objetivo de deter uma participação de mais de 33% no setor em expansão de veículos de energia nova (NEVs) na China. Esta categoria abrange não apenas veículos elétricos puros, mas também aqueles com motores híbridos.

A BYD enviou 426.039 veículos elétricos puramente no segundo trimestre, um aumento de 21% em relação ao ano anterior. A Tesla, a concorrência, registrou 443.956 unidades vendidas. A BYD conseguiu ultrapassar momentaneamente a Tesla no quarto trimestre. Na Alemanha, a BYD relatou 1.432 entregas de veículos a clientes de acordo com os dados da Autoridade Federal de Trânsito. No início do ano, havia 4.317 veículos da marca BYD registrados no país.

Outras empresas chinesas proeminentes de veículos elétricos estão avançando agressivamente no exterior em resposta à acirrada competição de preços em casa e aos crescentes impostos. Na Europa, a BYD está de olho em oportunidades de expansão potenciais, como sua planta planejada na Hungria, entre outros locais.

A estratégia da BYD de produzir baterias internamente contribui significativamente para suas economias de custos na produção de veículos motores. Essa integração vertical permite que a BYD ofereça preços competitivos e descontos atraentes em suas séries populares, Dynasty e Ocean, contribuindo para sua dominance no setor de veículos de energia nova da China.

