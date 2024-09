- Apesar de persistir com a maioria de seus serviços ferroviários, as nações continuam a depender do sistema tradicional de bilhetes D.

Apesar do aumento dos custos das subvenções para o bilhete alemão, a oferta de transporte nas áreas locais e regionais continua a ser mantida principalmente em grande parte dos estados federais, como revelou uma enquete a nível nacional da agência noticiosa alemã.

No entanto, Schleswig-Holstein anunciou cortes em junho: eram necessárias poupanças e o transporte local ferroviário não poderia ser mantido integralmente para além de 2025, segundo se indicou - haveria uma redução de dois por cento nos serviços ferroviários. O objetivo era mitigar a situação nos anos seguintes.

As discordâncias financeiras entre o governo federal e os estados sobre as contribuições para o bilhete alemão têm sido um problema prolongado noutras partes.

Em Baixa Saxónia, ainda não se chegou a uma conclusão definitiva sobre os serviços: o transporte local no estado é gerido por três associações de transporte. Duas delas não pretendem reduzir a oferta. Uma, a Landesnahverkehrsgesellschaft, está a examinar se os cancelamentos se tornam necessários devido à pressão financeira a partir do final de 2025. O Ministério dos Transportes afirma não ter intenção de eliminar quaisquer ligações.

Muitos estados mantêm a oferta

O Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) afirmou não estar a contemplar reduções neste momento. Estados como Turíngia e Mecklemburgo-Pomerânia também não têm planos de cortes no momento, mas estão preocupados devido a preocupações financeiras.

"O governo federal também deve assumir a responsabilidade por uma rede ferroviária funcional mesmo numa situação orçamental apertada. Se os custos de viagem, deslocação e até mesmo transporte de mercadorias se tornarem excessivos, não será possível aumentar o uso do comboio", disse, por exemplo, o Ministro da Economia de Mecklemburgo-Pomerânia, Reinhard Meyer.

O Ministro dos Transportes da Baviera, Christian Bernreiter, acrescentou: "Não estão a ser feitos cortes no transporte local ferroviário da Baviera no momento, mas são necessejadas ajustes financeiros substanciais e alterações. Se o governo federal não fornecer os fundos, cortes permanentes serão necessários."

Renânia do Norte-Vestfália garante o transporte local ferroviário até ao final de 2025 devido a garantias financeiras do estado de NRW. "Portanto, não estão a ocorrer cancelamentos imediatos devido a constrangimentos financeiros", insiste um porta-voz das três associações responsáveis. A partir de 2026, parece que os fundos orçamentados não cobririam mesmo a oferta existente - quanto mais qualquer aumento planeado. "São necessários fundos adicionais aqui com urgência."

O papel do aumento da taxa de via ainda é incerto. O aumento proposto ainda se encontra na fase de planeamento, requiring both legal consideration and political clarification at the federal and European levels. "Antes da resolução final dos factos, não podemos especular sobre quaisquer potenciais implicações financeiras ou operacionais."

Baden-Württemberg, Hesse, Renânia-Palatinado e Saxónia-Anhalt também não planeiam cortes no momento. O mesmo se aplica a Hamburgo, que é indirectamente afectado pelos cortes dos estados vizinhos.

O aumento do preço do bilhete

O bilhete alemão, que permite o uso ilimitado de autocarros e comboios para transporte regional e local em toda a Alemanha, custa actualmente 49 euros por mês. No entanto, os ministros dos transportes dos estados anunciaram um aumento de preço para o próximo ano.

No contexto do debate a nível nacional sobre o bilhete alemão e as subvenções, Baixa Saxónia está actualmente a examinar potenciais cancelamentos dos seus serviços ferroviários devido à pressão financeira a partir do final de 2025. No entanto, o Ministério dos Transportes de Baixa Saxónia afirmou não ter intenção de eliminar quaisquer ligações.

