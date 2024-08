Apesar de participar em descontos de preços, a BYD consegue aumentar seus lucros.

Em meio a uma acirrada batalha de preços em seu mercado doméstico, o fabricante chinês de veículos elétricos BYD viu um aumento nas suas receitas durante a estação da primavera. Contrariamente às expectativas, os lucros da empresa dispararam em um terço em relação ao ano anterior, alcançando 9,1 bilhões de yuans (aproximadamente 1,15 bilhão de euros), segundo a própria BYD. Isso marca o maior aumento de lucro desde o final de 2023. A receita também viu um aumento de 25%, passando de 176,2 bilhões de yuans no segundo trimestre.

A BYD conseguiu aumentar sua participação no mercado chinês nesse período, ultrapassando a Volkswagen e se tornando o maior fabricante de veículos. Apesar da feroz competição, a BYD conseguiu manter sua posição no mercado. A estratégia da empresa envolve integração vertical, com componentes essenciais como baterias sendo produzidos internamente.

A BYD visa um crescimento anual de 20% na receita e oferece descontos substanciais em suas séries populares Dynasty e Ocean. A empresa visa consolidar sua liderança com uma participação de mais de um terço dos veículos de energia nova (NEVs) na China. Esse setor abrange não apenas veículos elétricos, mas também modelos híbridos.

A BYD entregou 426.039 veículos completamente elétricos durante o segundo trimestre, um aumento de 21% em relação ao ano anterior. Embora a Tesla tenha conseguido vender 443.956 unidades, a BYD ultrapassou brevemente a Tesla em entregas no quarto trimestre. Na Alemanha, a BYD entregou 1.432 veículos aos clientes, com 4.317 veículos registrados no início do ano.

Em resposta à intensa competição de preços em casa e aos tarifas crescentes, grandes fabricantes chinesas de veículos elétricos, como a BYD, estão atualmente expandindo seus alcance internacionalmente. A Europa, por exemplo, é um local alvo, com a BYD planejando construir uma fábrica na Hungria, entre outros locais.

O impressionante crescimento dos lucros da BYD, alcançando 9,1 bilhões de yuans na estação da primavera, fica claro nos números trimestrais. Olhando para o futuro, a empresa visa manter essa trajetória, com um objetivo de crescimento anual de 20% na receita.

