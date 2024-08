- Apesar de inicialmente perder uma medalha, o nadador continua com esperança.

Apesar da Alemanha não ter conquistado uma medalha no primeiro dia de natação nos Jogos Paralímpicos, a líder da equipe, Ute Schinkitz, mantém a esperança para as próximas oportunidades. "As coisas aconteceram exatamente como havíamos imaginado", disse ela. "Agora temos alguns pensamentos a considerar."

No primeiro evento, apenas um representante da Associação Esportiva Alemã de Deficientes, Tanja Scholz, conseguiu chegar à final. Ela ficou em oitavo lugar na prova de 200m livre. "Dadas as barreiras que ela superou nos últimos dois anos, é incrível que ela esteja mesmo aqui - não faz muito tempo desde o incidente", comentou Schinkitz sobre a atleta de 40 anos, que foi diagnosticada com uma lesão medular incompleta após um acidente de equitação. "Esperávamos que ela chegasse à final, e ela conseguiu."

Schinkitz elogiou Philip Hebmueller, um estreante nos Jogos Paralímpicos. "Aos 17 anos, estar aqui pela primeira vez em um evento tão importante - só se pode lhe oferecer congratulações", disse ela, acrescentando que estava satisfeita com o desempenho dele na prova de 100m borboleta. Verena Schott, que foi eliminada nas fases iniciais da prova de 50m, teve problemas na largada. "Não foi como planejado. Mas foi apenas o começo", disse Schinkitz.

Apesar do início difícil da equipe nos Jogos Paralímpicos, Schinkitz enfatizou a determinação deles em se sair bem nas provas restantes. Com Philip Hebmueller fazendo sua estreia nos Jogos Paralímpicos, Schinkitz expressou sua admiração pela coragem e resiliência dele.

