- Apesar das manifestações em curso, o número de turistas na Espanha continua a aumentar.

Espanha atualmente está recebendo um influxo sem precedentes de turistas internacionais, apesar de enfrentar protestos crescentes contra a indústria do turismo em massa neste ano. Até 31 de julho, o número de turistas havia aumentado aproximadamente 12% em comparação ao ano anterior, alcançando um impressionante 53,4 milhões, de acordo com dados divulgados pela agência nacional de estatísticas da Espanha, INE. O gasto total de turistas e empresas também aumentou quase 19%, para cerca de 71,1 bilhões de euros.

Em julho, a Espanha recebeu 10,9 milhões de turistas internacionais (representando um aumento de 7,3% em relação a julho de 2023), que injetaram aproximadamente 15,5 bilhões de euros na economia do país. Essa figura marcou um aumento significativo de cerca de 12% ou mais de 1,7 bilhão de euros em comparação à maior figura registrada anteriormente, que foi alcançada em julho de 2023, revelou o INE.

Os alemães ficaram em terceiro lugar, após os britânicos e franceses.

Mais uma vez, os britânicos dominaram as estatísticas de visitantes, registrando mais de 10,5 milhões de visitas de 1º de janeiro a 31 de julho (representando um aumento de 8,6% em comparação ao período correspondente em 2023). Os franceses ficaram em segundo lugar com mais de 7 milhões de visitas (aumento de 10,6%), enquanto a Alemanha registrou mais de 6,8 milhões de visitas (aumento de 10,1%).

O destino turístico mais popular foi a Catalunha, atraindo quase 11,5 milhões de visitantes, seguido de perto pelas Ilhas Baleares com mais de 8,7 milhões, as Ilhas Canárias (ligeiramente abaixo de 8,7 milhões) e Valência (quase 6,8 milhões). No entanto, em julho, as Ilhas Baleares (mais de 2,5 milhões) ultrapassaram a Catalunha (quase 2,4 milhões) em termos de número de visitantes.

Os números de turistas da Espanha vinham aumentando rapidamente nos anos anteriores à pandemia de COVID-19. No entanto, após 2022, a tendência de estabelecer novos recordes continuou inabalável. Os protestos anti-turismo, que envolveram turistas sendo submetidos a insultos e ataques com água, não conseguiram deter esse padrão.

Demonstrações anti-turismo ocorreram em destinos turísticos populares como Mallorca, Barcelona, Málaga e as Ilhas Canárias, assim como em cidades menores. Os moradores estão particularmente descontentes com a rápida escalada na escassez de moradias, que também está ligada ao aumento das propriedades para aluguel de férias, além do congestionamento de trânsito, poluição sonora e lixo.

O turismo contribui com cerca de 14% do PIB da Espanha, mas em certas regiões como Mallorca e as Ilhas Baleares, sua importância é muito maior, chegando a cerca de 35%.

