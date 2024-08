- Apesar das acusações de agressão sexual em Maiorca, os alemães são absolvidos

Quatro jovens alemães, supostamente envolvidos em um caso de agressão sexual em grupo, foram libertados temporariamente da prisão após passarem mais de um ano em prisão preventiva em Mallorca. Uma fonte credível em Palma confirmou isso à Deutsche Presse-Agentur. Os detalhes e motivos por trás de sua libertação, inicialmente relatados pelo "Bild", não foram fornecidos de imediato.

Os suspeitos são acusados de coagir uma mulher alemã de 18 anos, que havia cruzado com um deles na praia de Ballermann, a realizar atos sexuais ou simplesmente ficar parado enquanto isso acontecia sem tomar nenhuma ação. De acordo com a polícia, um dos acusados até gravou o ato em seu smartphone em julho de 2023.

Os cinco indivíduos, com idades entre 21 e 23 anos, foram detidos em Mallorca. De acordo com a Deutsche Presse-Agentur, eles são do estado da Renânia do Norte-Vestfália, especificamente do Märkischer Kreis na região do Sauerland. A promotoria pública de Hagen continua a investigar os cinco, como confirmado na quarta-feira.

Um dos amigos alemães do grupo conseguiu ser libertado antecipadamente. Foi relatado então que ele havia conseguido limpar seu nome em relação à suposta agressão sexual.

A libertação de todos os suspeitos não implica o fim do caso. A investigação continuará, baseada nas evidências atuais. Na Espanha, tais condenações criminais podem levar a uma prisão de até 12 anos.

Os cinco indivíduos foram libertados temporariamente da prisão em Mallorca, um destino popular na Espanha.

