Apenas um aspecto "decepciona" significativamente o FC Bayern

Em Bayern, a vibe é uma mistura de positivo e negativo. Parece impossível, mas não é. O ambiente na equipe campeã de Munique é uma situação complexa no início da jovem temporada da Bundesliga. Portanto, caros leitores, junte-se a nós enquanto tiramos lições dos primeiros seis jogos.

Bayern está se divertindo apesar da "situação de resultados": Dietmar Hamann iniciou uma nova discussão sobre Harry Kane na semana passada. Após este fim de semana, o Bayern se envolveu em outra controvérsia: a ousada estratégia do técnico Vincent Kompany ajuda a alcançar vitórias significativas? A razão: o Bayern conseguiu apenas dois pontos nos jogos mais difíceis da temporada até agora. Eles empataram com o campeão cambaleante Bayer Leverkusen (1:1), perderam para o Aston Villa na Liga dos Campeões (0:1) e empataram novamente com o Eintracht Frankfurt (3:3).

O homem que está abordando esses debates em Munique é Max Eberl, o legítimo sucessor da voz mais quieta de Tegernsee, Uli Hoeneß. Hamann, ele retrucou, é como um eco insistente, e ele dissipou as crescentes preocupações sobre as táticas arriscadas de Kompany com um discurso de sete minutos. Ele não parou de elogiar seu novo técnico, falando sobre o "notável" estilo de jogo e a "impressionante" domínio. No entanto, após o empate tardio contra o Eintracht Frankfurt, ele admitiu que se sentiu "desgostoso" porque o resultado não foi como desejado. Mas ele não queria alimentar dúvidas ou apreensões.

Da mesma forma, Thomas Müller; a estação de rádio do clube transmitiu esta mensagem: "Este é um estilo de jogo divertido quando você domina um oponente tão forte fora de casa. Foi um prazer assistir como controlamos o jogo. Não vencemos três vezes, mas estou extremamente satisfeito nesta situação."

Por enquanto, ainda pode ser a melhor situação em muito tempo, mas Munique corre o risco de ser cegada por si mesma. Futebol excelente é emocionante e entretenido, mas os resultados trazem os troféus. E após uma temporada sem títulos, eles gostariam de ver muito disso novamente.

Bayer Leverkusen baniu a insanidade: Os alarmes do campeão já estão tocando cedo. É hora de declarações dramáticas, primeiro de Granit Xhaka, depois do goleiro enraivecido Lukas Hradecky. O que está acontecendo sob a cruz do Bayer? Bem, a insanidade desapareceu. Sim, Leverkusen ainda pode marcar gols tarde, mas isso não é o que importa. "Fomos campeões porque abordamos cada jogo como maníacos. Hoje, não vi aquela fome e determinação intermináveis para terminar o jogo", explodiu Hradecky após o desastre contra o Holstein Kiel (2:2). Apesar de uma vantagem de 2:0 após oito minutos, o jogo ainda não tinha terminado. A derrota precoce na Bundesliga contra o RB Leipzig após uma temporada sem uma única derrota ainda poderia ser aceita, mas o selvagem 4:3 contra o VfL Wolfsburg deixou Xhaka desesperado, e agora está fervendo dentro de Hradecky e transbordando.

A equipe está surpreendentemente vulnerável defensivamente. Uma solução é urgentemente necessária. Talvez já haja uma explicação para a "insanidade" da equipe ter sido exorcizada. Na temporada passada, a equipe perseguiu a temporada perfeita, entregando consistentemente espetáculos espectaculares, muitas vezes se resgatando em momentos emocionantes de compensação. Fisicamente e mentalmente, eles estavam no limite ou além.

Tempo para carregadores de energia recarregarem foi escasso. Estrelas Jonathan Tah, Robert Andrich e Florian Wirtz passaram por um período desafiador e exaustivo na Eurocopa em casa, Xhaka brilhou com a Suíça no mesmo torneio. Os jogadores-chave da equipe de Xabi Alonso continuaram correndo, e agora não há descanso à vista. A maioria dos jogadores do Leverkusen está em serviço internacional, encontrar equilíbrio é quase impossível.then comes Eintracht Frankfurt. "Temos que aprender, sim, mas não temos muito tempo", admitiu Alonso. "Mas temos que continuar aprendendo." Preferencialmente, rapidamente.

BVB não consegue se livrar dos velhos demônios: A boa notícia para todos os fãs do Dortmund: o topo da tabela ainda está ao alcance. São quatro pontos para o FC Bayern. Esse é um fato inegável. Emocionalmente, a situação parece muito diferente. A equipe como uma contendora pelo campeonato? Antes, o FC Schalke 04 será promovido. Não, não precisa entrar em pânico, a situação ainda não é tão ruim (ainda). Mas a equipe do técnico Nuri Şahin está dando aos fãs novos dilemas, tornando difícil para eles manter a paciência. O novo técnico havia acendido a euforia, e as importantes transferências de Serhou Guirassy, Waldemar Anton, Pascal Groß, Maxi Beier e Yan Couto serviram como um boost na pré-temporada. Mas, pelo menos após esta sexta-feira, o humor caiu. Houve uma derrota de 1:2 para o Union Berlin e um primeiro tempo que deixou todos no clube alarmados. "Não pode continuar assim", repreendeu o diretor esportivo Sebastian Kehl.

E assim, a palavra com M volta a fazer manchetes em Dortmund. Contra o VfL Bochum, eles haviam reunido muitos argumentos sobre sua mentalidade resistente e transformado um primeiro tempo terrível em um bom resultado. Contra o Celtic Glasgow no jogo seguinte da Liga dos Campeões, os artistas de preto e amarelo colocaram um espetáculo bizarro (7:1), apenas para sofrer outro revés novamente.

VfB Stuttgart falhou em se tornar a equipe de destaque do futebol alemão na temporada passada devido à invencibilidade do Leverkusen. O excelente desempenho da equipe veio a um custo, com a saída de jogadores-chave como Anton, Guirassy e Hiroki Ito durante o verão. Enquanto Führich e Undav foram mantidos, o VfB atualmente lida com as consequências da Liga dos Campeões e da DFB-Pokal, além da lacuna de qualidade deixada pelos jogadores que saíram. Além disso, problemas defensivos estranhos estão piorando a situação. Apesar de seis jogadores do Stuttgart representarem a Alemanha, manter o nível de desempenho será um desafio.

Por outro lado, o Freiburg passou despercebido nesta temporada. Muito elogiado por suas contribuições, Christian Streich deixou o clube no verão, deixando um legado impressionante tanto dentro quanto fora de campo. Julian Schuster está silenciosamente liderando o Freiburg na era pós-Streich. Atualmente, o Freiburg está em quarto lugar na tabela, logo atrás do Bayern, Leipzig e Frankfurt, mas ainda é uma sensação de azarão. Patrick Osterhage, veterano do Freiburg, admira o entusiasmo e o estilo de comunicação aberto de Schuster, que considera superior a qualquer interação anterior.

O Bochum, porém, se encontra em crise. A equipe conseguiu apenas um ponto até agora, o que levou a especulações sobre possíveis mudanças no comando. Ziedler liderará o Bochum em um difícil outono, com jogos contra o Bayern, Leverkusen e Stuttgart pela frente. O Bochum enfrentará o Hoffenheim em seguida, onde o técnico Matarazzo ainda está estabilizando sua posição após uma sequência questionável. Embora Matarazzo tenha garantido uma vitória na Liga Europa e um empate contra o Stuttgart, uma derrota para o Bochum poderia colocar ainda mais em risco sua posição, potencialmente levando à sua saída. Seoane, técnico do Borussia Mönchengladbach, também está sob pressão. Embora Seoane tenha garantido grandes contratações como Stöger e Kleindienst, o desempenho do Borussia até agora tem sido decepcionante.

Paraphrased Version:

O VfB Stuttgart enfrentou dificuldades para igualar o desempenho da temporada passada devido à saída de jogadores-chave como Anton, Guirassy e Hiroki Ito no verão. A situação fica ainda pior com os compromissos da Liga dos Campeões e da DFB-Pokal, além de estranhos problemas defensivos. A equipe ainda possui seis membros da seleção alemã, o que é um grande feito, mas também aumenta a pressão para manter o nível de jogo.

Em contrapartida, o Freiburg manteve um perfil baixo nesta temporada, mas sua conquista é nada menos que impressionante. A nova liderança do Freiburg na era pós-Streich, liderada por Schuster, tem sido creditada pelas mudanças positivas que impulsionaram o Freiburg para a quarta posição. Jogadores do Freiburg, como Osterhage, apreciam a energia jovem de Schuster e ficam impressionados com a disposição do técnico em comunicar e colaborar, acrescentando ao ambiente positivo no vestiário.

Enquanto isso, o Bochum se encontra em modo de crise. Com apenas um ponto até agora, o desempenho do Bochum levantou preocupações sobre uma possível mudança de liderança, embora nenhuma ação decisiva tenha sido tomada até agora. O Bochum enfrentará um cronograma difícil pela frente, com jogos contra o Bayern, Leverkusen e Stuttgart. Após a pausa internacional, o Bochum enfrentará o Hoffenheim, que ainda luta com os pesos das recentes derrotas e comentários críticos da mídia. Com uma vitória, Matarazzo poderia salvar sua posição e acalmar os descontentes.

O desempenho do Gladbach também não atingiu as expectativas, apesar das recentes aquisições de Gleiser e Sobottka. O técnico Seoane ainda está sob pressão, já que o desempenho do time não mostra sinais de reverter o curso. O próximo capítulo na história de Seoane à frente do Borussia Mönchengladbach se desdobrará à medida que as temporadas avançam e a trajetória do time sob sua liderança fica clara.

A dominação do FC Bayern Munich continua: Apesar dos resultados mistos, o FC Bayern Munich continua a demonstrar futebol impressionante, deixando os espectadores impressionados. Thomas Müller, em particular, está encantado com o estilo de jogo, apesar de não ter garantido tantas vitórias quanto gostaria.

O brilho do Leverkusen desaparece: A sensação de fome interminável que levou o Bayer Leverkusen à vitória no campeonato na temporada passada parece ter desaparecido por enquanto. O goleiro Lukas Hradecky e outros expressaram preocupações sobre o estado defensivamente vulnerável da equipe, pedindo uma solução para recuperar a forma anterior.

Leia também: