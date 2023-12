Apelos para que o jogo da Alemanha contra a Hungria no Euro 2020 seja disputado num estádio com as cores do arco-íris

A Câmara Municipal de Munique apresentou uma moção para alterar o padrão de iluminação do exterior do Allianz Arena, na sequência de uma lei anti-LGBTQ aprovada pelo Parlamento h úngaro no início do mês.

A lei, aprovada a 15 de junho, proíbe a divulgação de conteúdos nas escolas que promovam a homossexualidade e a mudança de género. A lei foi alvo de fortes críticas por parte de grupos de defesa dos direitos humanos e dos partidos da oposição.

"Munique está empenhada na diversidade, na tolerância e na verdadeira igualdade no desporto e em toda a sociedade", lê-se numa proposta interpartidária apresentada pelo conselho municipal.

"Por ocasião do jogo do Campeonato Europeu de Futebol entre a Alemanha e a Hungria, a capital do estado de Munique quer dar um sinal importante e visível de solidariedade para com a comunidade LGBTI na Hungria, que sofre com a atual legislação húngara homofóbica e transfóbica.

"A capital do estado de Munique, como sede do Euro 2020, já concordou em hastear bandeiras arco-íris na câmara municipal para fazer uma declaração clara no dia do jogo".

De acordo com a ZDF, afiliada da CNN, o presidente da Câmara de Munique, Dieter Reiter, está a trabalhar com a UEFA, o organismo que rege o futebol europeu, para obter autorização para que a Allianz Arena seja iluminada com as cores do arco-íris para o jogo de quarta-feira.

A bandeira do arco-íris tornou-se um símbolo universal de esperança para as pessoas LGBTQ em todo o mundo e é comummente adoptada pela comunidade futebolística como demonstração de solidariedade.

Os apelos para iluminar a Allianz Arena antes do jogo de quarta-feira, que será o último de ambas as equipas na fase de grupos do Euro 2020, surgem depois de a UEFA ter abandonado uma investigação sobre uma braçadeira de capitão arco-íris usada pelo guarda-redes alemão Manuel Neuer no torneio.

"A UEFA partilhou hoje com a DFB que interrompeu a análise da braçadeira de capitão arco-íris usada por Manuel Neuer", disse um tweet da DFB, o órgão dirigente do futebol alemão, no domingo.

"Numa carta, a braçadeira foi avaliada como um símbolo de equipa para a diversidade e, portanto, para uma 'boa causa'".

Neuer usou a braçadeira durante os jogos da Alemanha contra a França e Portugal na semana passada. O jogador não comentou publicamente a investigação da UEFA.

"A UEFA analisou a braçadeira usada pelo jogador em questão e, considerando que estava a promover uma boa causa, ou seja, a diversidade, a equipa não terá de enfrentar um processo disciplinar", disse um porta-voz da UEFA à CNN.

Separadamente, a UEFA também anunciou no domingo que lançou uma investigação sobre "potenciais incidentes discriminatórios" nos jogos do Euro 2020 em Budapeste, na Hungria.

De acordo com a UEFA, os incidentes ocorreram durante os jogos da Hungria contra Portugal, a 15 de junho, e contra a França, a 19 de junho, ambos disputados perante multidões na Arena Puskas.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram uma faixa com a inscrição "Anti-LMBTQ" - a abreviatura húngara de LGBTQ - durante o jogo de abertura da Hungria contra Portugal.

Foi nomeado um inspetor para supervisionar o inquérito disciplinar.

Depois de ter perdido o jogo de abertura contra Portugal por 3-0, a Hungria conquistou o seu primeiro ponto no Euro 2020 com um empate 1-1 contra a França no domingo.

Aleks Klosok, da CNN, contribuiu para a reportagem.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com