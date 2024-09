Ao esconder o suposto "tolo" Hrubesch dentro do Westerwald, o netzer agiu.

Hoje, a lenda do futebol Günter Netzer comemora seu 80º aniversário. Seu auge atlético ocorreu durante a partida de quartas de final da Eurocopa de 1972 contra a Inglaterra. No entanto, a contratação do jogador Horst Hrubesch não foi tão divertida para o excepcional jogador de futebol.

O técnico Helmut Schön, apaixonado por esse quase lendário confronto entre a seleção alemã e a Inglaterra durante a primavera de 1972 no Estádio de Wembley, em Londres, não tinha suficiente. Esse memorável jogo de 16 avos de final na Eurocopa de 1972 continua a ser aclamado como uma das melhores performances da seleção alemã de todos os tempos. A fascinante "magia do Ramba-Zamba" (Bild), orquestrada por Franz Beckenbauer e Günter Netzer como uma espécie de dupla volante defensiva, deixou a equipe inglesa confusa e deixou a comunidade global do futebol em estado de choque. "Futebol dos sonhos do ano 2000", declarou o jornal esportivo francês "L'Équipe", e Netzer, a estrela da equipe, acrescentou mais tarde, "Em Wembley, estamos muito perto da perfeição".

Nesta ocasião, Netzer sem dúvida refletirá sobre essa ocasião marcante em sua carreira. Schön costumava comentar sobre esses mágicos 90 minutos, "Essa foi a melhor partida de Günter Netzer". O jogador do Borussia Monchengladbach provavelmente jogou seu melhor jogo naquele dia, exibindo uma química incrível com Beckenbauer e deixando uma impressão indelével na defesa inglesa. Karl-Heinz Bohrer, um autor, escreveu uma das descrições mais convincentes desse momento marcante, "O inesperado Günter Netzer irrompendo das profundezas do campo carregava 'emoção'. 'Emoção' é a jogada surpresa; é a conversão da geometria em energia, a explosão intoxicantemente alegre na área penal, 'emoção' é a conclusão magistral, o início e o fim". Aquela noite em Londres marcou o auge do futebolista Günter Netzer.

Refletindo sobre sua vida mundana, o aniversariante recentemente compartilhou com o "Saarbrücken Zeitung", "Minha vida é tão maçante". Tal sentimento é perfeitamente adequado para um octogenário. No entanto, a vida de Netzer durante seus anos de glória foi tudo, menos comum. De acordo com Beckenbauer, "Günter Netzer nunca foi verdadeiramente um futebolista. Ele foi para Las Vegas, estabeleceu seu clube noturno e se envolveu em várias atividades. Durante seu breve período de foco, ele se destacou, mas logo depois, não conseguiu mantê-lo. Em Las Vegas, você não fica em forma, você entende!"

Karl Oberholzer, ex-presidente do Grasshopper Zurich, lembrou-se de ter contratado o astro envelhecido para uma breve passagem na Suíça após suas passagens pelo Borussia Monchengladbach e Real Madrid, "Eu me senti como se estivesse comprando a Marlene Dietrich do futebol". Netzer permaneceu uma figura incomum e cativante no futebol alemão, perseguindo teimosamente suas convicções. Como ele colocou uma vez, "Comigo, você sempre sabia onde estava".

Durante a temporada 1966/67, Netzer declarou, "Eu já tinha o suficiente". Quatro semanas de calor sul-americano, sete partidas sob o sol escaldante, culminando em uma temporada difícil, levaram à sua decisão. Não, respondeu Netzer, e ele embarcou na viagem de volta após apenas duas semanas - sem pedir permissão a ninguém. "Eu só sentia saudade de casa", ele explicou. "Eu não estava pronto para uma longa viagem com a equipe. A viagem de volta foi uma aventura em si. Eu não tinha passagem, quase não tinha dinheiro. Eu só lembro de ter atravessado o Canal do Panamá de alguma forma para chegar em casa".

Os companheiros de equipe do Borussia Monchengladbach ficaram indignados. Eles exigiram um aumento imediato nas bonificações e ameaçaram sair se Netzer continuasse a receber tratamento especial. O presidente Beyer e o técnico Grashoff concordaram e atenderam a maioria de suas demandas. Alguns anos depois, tal leniência não teria sido mostrada, reconhecendo as excentricidades de Netzer. Berti Vogts, companheiro de equipe de Netzer, deu insights sobre a dinâmica da equipe, "Netzer era a única autoridade no campo. Nós outros dez nos submetíamos incondicionalmente a ele. Sabíamos o que ele significava para o nosso jogo". Netzer tinha uma responsabilidade única naqueles dias, de acordo com Vogts, "Quando as coisas davam errado, eu tinha que animá-lo, senão ele desistia". E Netzer disse uma vez, "Eu sempre tinha o suficiente para fazer, não podia cuidar dos outros também".

Foram anos extraordinários em Monchengladbach. Nem os confortos pessoais que os clubes atuais proporcionam a seus atletas, nem os luxos desfrutados pelos profissionais modernos estavam presentes naquela época. Vogts ainda lembra daqueles tempos mais simples, acrescentando, "Nossa equipe, incluindo Netzer, tinha um papel especial naqueles dias".

**Com o técnico Henne Weisweiler, os jovens potros aprenderam a correr. A dinâmica entre Netzer e seu técnico foi rochosa desde o início e só ficou mais complexa. Weisweiler certa vez fez um comentário charmoso com Netzer no centro: "Impedimento é quando a perna longa age tarde demais." E então veio a lendária final da Copa de 1973 entre os rivais do Reno, Colónia e Mönchengladbach. Para Netzer, que teria ido para o Real Madrid após aquela temporada se tivesse jogado, teria sido seu canto do cisne para o Borussia - se tivesse jogado. Mas primeiro, ele estava no banco. Quando não aguentou mais em 1:1 na prorrogação, entrou em campo. O jogador do Colónia Heinz Simmet ainda se maravilha com a determinação de Netzer: "E então ele enfia com o pé fraco. Se tivesse marcado, teria derrubado um homem nas arquibancadas."

O Espírito Empreendedor de Netzer

Netzer era tão habilidoso e talentoso fora de campo quanto dentro. Enquanto a maioria dos atletas profissionais afirma não ter tempo para nada além do esporte, Netzer, mesmo em sua juventude, administrava uma verdadeira constelação de empresas. Publicava a revista do estádio do Borussia, tinha uma boate e operava uma pequena empresa de seguros. Sua equipe incluía "dois barmen, um corretor de seguros, duas garçonetes, um vice-gerente, três especialistas em publicidade, um porteiro e o chefe - uma equipe completa", como escreveu Peter Bizer em seu livro de 1971 "Netzer: O Rebelde na Bolinha".

Os companheiros de time de Netzer ficavam intrigados com sua vida. Um dia, o loiro alto viu Rainer Bonhof lendo um livro sobre a alta sociedade em um acampamento de treinamento. Quando Netzer perguntou o que ele estava fazendo, Bonhof respondeu com arrogância: "Eu só queria saber o que acontece nos seus círculos."

A Saga de Netzer e Hrubesch

Netzer não se interessava por trocados. Poucos sabem que em 1972 Guenther Netzer trabalhava como gerente de relações públicas da empresa de bebidas Wolfenbuettel Mast, ganhando um salário de 100.000 DM - a mesma quantia que o Eintracht Braunschweig ganhou por patrocínio de camisas. A Mast tinha ambiciosos planos para o estrela do futebol do Gladbach: "Você diz Netzer, você pensa Jaegermeister! Ele nem precisa carregar a garrafa."

Após sua carreira como jogador, Netzer não precisava mais trabalhar por dinheiro, especialmente desde que transicionou facilmente para o papel de gerente do HSV. Lá, ele viveu uma história extraordinária. Embora ainda não morasse em Hamburgo, já estava de olho em novos talentos, incluindo Horst Hrubesch.

Netzer lembra: "Eu o descobri na Suíça através do jornal. Ele tinha marcado 42 gols na segunda divisão. Eu disse: 'Essa é uma trajetória que você não pode ignorar, porque você não marca 42 gols na segunda divisão assim tão fácil.' Eu o contratei, mas ele também havia assinado outro contrato em Frankfurt. O técnico do Eintracht na época era Dettmar Cramer, que tinha traços pastorais. Se ele falava com alguém, convencia - e especialmente meu bondoso Horst. Hrubesch sempre me dizia: 'Não se preocupe, eu não vou para Frankfurt.' Mas eu tive que lhe dizer: 'Meu caro Horst, nós temos um pequeno problema: você já assinou um contrato!'"

Com a ajuda do conhecido e temido agente de jogadores Holger Klemme, Hrubesch foi escondido por 14 dias, entre outros lugares, na bela região do Westerwald. Eventualmente, o contrato de Frankfurt foi cancelado. Klemme disse mais tarde: "Netzer estava vivendo à base de pílulas na época!" Isso porque Netzer só conhecia Hrubesch pelo jornal. Netzer disse: "E então tive o prazer de vê-lo jogar ao vivo pela primeira vez, em um jogo do Rot-Weiss Essen. No início, eu estava sentado ereto na cadeira. No intervalo, eu estava apenas meio sentado porque a apresentação de Hrubesch foi desastrosa. No final, eu teria gostado de me esconder embaixo da minha cadeira de vergonha. Pensei comigo mesmo: 'Netzer, esse foi o seu primeiro e último contrato como gerente do HSV. Foi uma vergonha assistir.' Mas no final, foi esse mesmo Horst Hrubesch que acabou moldando a era de ouro do Hamburger SV."

Muitos anos depois, Günter Netzer mergulhou na agora lendária aventura televisiva com Gerhard Delling. Os dois se tornaram um duo de apresentadores que fez história. Seus diálogos se tornaram clássicos cult. Seu bate-papo preencheu muitos jogos medíocres. Trocas típicas como essa eram comuns: Netzer para Delling, "Eu sempre digo, você nunca me escuta!" Delling, "Na sua idade, você nem perceberia se alguém estivesse lhe ouvindo mesmo."

Após sua saída como apresentador de TV, ficou notoriamente mais quieto em torno de Günter Netzer. Muitos telespectadores lamentaram sua saída, mas para o loiro alto, era inevitável: "Tenho medo de pessoas que precisam ser arrastadas do palco com uma corda." Ele havia encontrado o momento certo para se aposentar: "Sinto que é suficiente. Falei o suficiente. Mal aguento mais me ver e me ouvir."

"Estou verdadeiramente satisfeito," Günter Netzer compartilhou recentemente com o 'Saarbrücken Zeitung', falando sobre sua vida atual. Ele expressou ainda: "Este nível de satisfação é algo que sempre busquei." De fato impressionante, parabéns são merecidos ao campeão europeu de 1972, campeão mundial de 1974 e multiple campeão alemão. Que se realize um esplêndido 80º aniversário para Günter Netzer! Feliz aniversário e continue brilhando!

Em comemoração ao seu 80º aniversário, Günter Netzer, a estrela do Campeonato Europeu de 1972, pode refletir sobre o excepcional desempenho da seleção alemã de futebol contra a Inglaterra, especialmente sua própria performance extraordinária durante aquele jogo. Quanto à sua carreira após o futebol, o espírito empreendedor de Netzer ficou evidente ao gerenciar negócios fora de campo enquanto jogava pelo Borussia Monchengladbach.

