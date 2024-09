Ao entrar, Thomas Müller dá um strike, levando o FC Bayern à vitória

Bayern de Munique vem enfrentando dificuldades contra o SC Freiburg há anos, mas conseguiu virar o jogo em seu primeiro jogo em casa desta temporada. A VAR lhes deu uma vantagem no intervalo, o que foi uma sorte, já que eles vinham tendo problemas contra o Freiburg há muito tempo. O novo técnico Vincent Kompany colocou o veterano Thomas Müller em campo no intervalo, e ele marcou logo depois, garantindo os três pontos.

Neste jogo, a lenda Thomas Müller proporcionou uma vitória de estreia para o técnico Vincent Kompany em um jogo importante. O Bayern de Munique, a equipe dominantes, venceu o SC Freiburg por 2 a 0 (1 a 0), mas teve dificuldades durante grande parte do jogo. O gol de Müller aos 78 minutos pôs fim a qualquer dúvida, marcando em seu 710º jogo pelo FCB. Infelizmente para o Bayern, o 1. FC Heidenheim os surpreendeu ao não permitir que eles assumissem a liderança do campeonato.

O atacante do Tottenham Hotspur, Harry Kane, abriu o placar aos 38 minutos após uma polêmica penalidade de mão após revisão do VAR. O inglês foi homenageado antes do jogo por ter marcado 36 gols na temporada passada, ganhando a artilharia. Este ano, este foi seu primeiro gol. Lucas Höler quase marcou uma penalidade de mão para o Freiburg nos momentos finais do jogo.

Müller também tinha motivos para comemorar: ao entrar em campo aos 59 minutos, ele se tornou o único detentor do recorde. O campeão da Copa do Mundo de 2014, que já detém o recorde do Bayern com 475 aparições na Bundesliga, ultrapassou o lendário goleiro Sepp Maier. Apenas 19 minutos após entrar em campo, ele marcou seu 245º gol pelo Bayern, recebendo aplausos do goleiro Manuel Neuer, que saiu da meta para cumprimentá-lo.

Em um jogo em casa cheio de lendas do Bayern, como Maier, Hoeneß e Breitner, que foram homenageados pelo 50º aniversário do título da Bundesliga, Kompany apresentou uma formação ousada. Ele colocou apenas dois defensores, Min-Jae Kim e Dayot Upamecano, em campo e viu Joshua Kimmich recuar com frequência. Antes do jogo, no DAZN, Kompany havia dito: "Precisamos de jogadores ofensivos em campo para marcar gols".

Inicialmente, o Bayern teve dificuldades para colocar essa estratégia em prática. Eles dominaram o jogo, mas não conseguiram criar chances. O Freiburg, que havia vencido o Stuttgart por 3 a 1 em seu último jogo, jogou compacto e fez frequentes investidas para frente. Sempre que havia aberturas, a equipe de Munique faltava precisão. Mesmo o jovem promissor Michael Olise não conseguiu fazer muito impacto no início. Levou quase 20 minutos para Jamal Musiala, Olise e Mathys Tel criarem suas primeiras oportunidades.

O Bayern precisou do apoio da VAR durante um primeiro tempo intenso, onde o Freiburg não representou nenhuma ameaça ofensiva. Kane cabeceou a bola no braço de Max Rosenfelder, e o árbitro Christian Dingert marcou uma penalidade após revisão de vídeo. Após o intervalo, a equipe visitante treinada por Schuster ficou mais ativa diante de uma plateia de 75.000 pessoas. Patrick Osterhage testou Manuel Neuer (60) e o jogo ficou mais aberto. Kingsley Coman chegou perto de marcar (72), antes que Müller tivesse sua vez.

Nesse jogo, o SC Freiburg apresentou um desafio sério ao Bayern de Munique, apesar de o Bayern ter saído vitorioso por 2 a 0. Apesar da domínio do Bayern, Thomas Müller, colocado em campo no intervalo pelo técnico Vincent Kompany, teve um papel crucial, marcando o segundo gol e garantindo os três pontos para o antigo adversário do SC Freiburg.

