- Anúncio de adiamento para o evento de triatlo das Olimpíadas Paraolímpicas

Triatlo Paralímpico em Paris adiado devido às más condições da água no Sena. A natação não é segura devido à má qualidade da água. O evento foi transferido para um dia depois.

A situação permanece incerta se o Triatlo poderá acontecer na segunda-feira, já que os testes da qualidade da água continuam. Chuva forte e condições climáticas adversas levaram a um aumento do crescimento bacteriano no Sena. O horário original de segunda-feira foi ajustado devido às previsões climáticas.

Testes consecutivos mostraram uma queda na qualidade da água do Sena, tornando-a inadequada para natação na Ponte Alexandre III, originalmente planejada como o local da competição. Os padrões estabelecidos foram ultrapassados. Incidentes semelhantes levaram ao adiamento de provas de Triatlo nos Jogos Olímpicos devido à má qualidade da água.

A chuva forte e as condições climáticas adversas continuam a contribuir significativamente para o aumento do crescimento bacteriano no Sena, afetando negativamente sua qualidade. Como resultado, os testes da qualidade da água são essenciais para determinar se o Triatlo Paralímpico poderá prosseguir na segunda-feira.

