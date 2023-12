António Félix da Costa tem um desempenho impressionante e vence o ePrix de Marraquexe

O piloto português partiu da pole position e, depois de duelar com o piloto da BMW Maximilian Günther durante a primeira metade da corrida, afastou-se do pelotão de perseguição para conquistar a sua primeira vitória para a sua nova equipa.

A margem de vitória de 11,427 foi a terceira maior na história da Fórmula E, que conta com carros eléctricos, e é o terceiro pódio de da Costa em três corridas, tendo ficado em segundo lugar em Santiago e no México.

Com isso, o piloto abriu 11 pontos de vantagem sobre Mitch Evans, que é o segundo colocado na classificação.

Günther, que assumiu brevemente a liderança a meio da corrida, lutou com o colega de equipa da Techeetah, Jean-Éric Vergne, e só recuperou o segundo lugar na última volta.

O francês - que arrancou na 11ª posição - mostrou a sua experiência para terminar em terceiro, segurando por pouco Sebastien Buemi na linha de chegada com 0% de carga na bateria.

Da Costa utilizou taticamente os seus dois modos de ataque - em que os pilotos saem da linha de corrida e passam pela Zona de Ativação, onde obtêm uma potência extra de 35 kW durante algumas voltas - para chegar à vitória.

Foi a terceira vitória da carreira de da Costa na Fórmula E, tendo vencido anteriormente em 2015 em Buenos Aires e em 2019 em Ad Diriyah.

Um vencedor diferente surgiu em cada uma das cinco corridas da temporada até agora. A última temporada começou com oito vencedores diferentes nas oito corridas iniciais.

"Tive de jogar uma cartada corajosa, deixei o Max aproximar-se muito e tive de o forçar a usar a sua energia e no segundo modo de ataque", disse da Costa depois. "Eu estava a controlar o André (Lotterer) e funcionou na perfeição.

"Tínhamos um bom plano em mente e uma preparação fantástica, trabalhamos muito e isso compensa.

"Para o Vergne, é de tirar o chapéu, ele teve uma semana difícil, teve um dia difícil e conseguiu um pódio para a equipa.

Depois da corrida, Günther reconheceu o seu feito para dividir os dois carros da Techeetah e terminar no pódio.

"Estava a lutar contra os carros da Techeetah, foi emocionante. Sabíamos que podíamos gerir a energia, e fazer a manobra a duas curvas do fim para chegar a P2 foi uma boa sensação", disse o alemão.

"Foi impressionante o que [Vergne] fez, a recuperação que ele fez durante a corrida e nós tínhamos a vantagem de energia em comparação com ele e foi isso que usámos na última fase da corrida."

Evans, que venceu o ePrix anterior no México e começou o dia no topo da classificação do Campeonato de Pilotos, teve de começar no fundo do pelotão depois de não ter conseguido marcar uma volta na qualificação, após ter sido cronometrado.

A partir de trás, o piloto neozelandês conseguiu abrir caminho no pelotão, subindo 18 lugares e acabando por terminar em sexto lugar.

