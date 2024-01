Antonio Brown, antigo recetor dos Tampa Bay Buccaneers, diz que a equipa tentou pagar-lhe 200 mil dólares para receber cuidados de saúde mental

Falando semanas depois de ter tirado o uniforme e as ombreiras, acenado ao público e saído do campo a meio do jogo dos Bucs contra os New York Jets, Brown disse que a equipa tentou mandá-lo para a "casa dos loucos".

"Estes tipos do Tampa Bay Bucs tentaram fazer um acordo comigo para me darem 200.000 dólares para ir para a casa dos loucos, para que estes tipos pudessem parecer que sabiam do que estavam a falar", disse Brown na estreia da temporada do programa da HBO "Real Sports with Bryant Gumbel", que foi para o ar na terça-feira.

O advogado de Brown, Sean Burstyn, explicou: "A oferta era que Antonio basicamente se sentaria à margem, entraria em alguma lista e se comprometeria com alguma forma de tratamento intensivo de saúde mental, e fomos especificamente informados por escrito pelo gerente geral duas vezes: 'Não gire isso de outra forma'.

Burstyn também acrescentou: "Na medida em que tudo isso vem de um giro que Antonio teve um episódio mental espontâneo, é ressentido e é prejudicial e é um desserviço para as pessoas que sofrem de desafios de saúde mental. Todos nós temos as nossas dificuldades".

Quando Gumbel lhe perguntou se Brown acha que precisa de ajuda para a sua saúde mental, Brown respondeu: "Eu tenho saúde mental. Sei que muitas pessoas podem não me compreender, não saber como vejo as coisas ou não saber como reajo às coisas emocionais, mas não lhes compete compreender-me.

"Tenho uma família linda, filhos e pessoas em todo o mundo que me admiram. E não há razão para estar nesta posição nesta altura".

Brown disse anteriormente numa declaração que deixou o jogo devido a uma lesão no tornozelo. Disse que a equipa sabia da sua lesão, algo que os Bucs negaram.

Brown também disse a Gumbel que o treinador Bruce Arians está a mentir quando diz que não foi informado sobre o tornozelo lesionado de Brown durante o jogo com os Jets.

Quando questionada sobre as acusações, a equipa remeteu a CNN para declarações anteriores divulgadas sobre Brown - nenhuma das quais abordava o pagamento do tratamento de saúde mental.

Brown foi dispensado pelos Bucs logo após o incidente.

Nos dias que se seguiram ao incidente, Arians afirmou que Brown deixou o campo porque estava zangado por não ter a bola nos olhos. Brown, no entanto, contestou essas afirmações.

"Não estou preocupado com a bola", disse Brown. "Tom Brady é o meu homem. É por causa dele que estou em Tampa Bay, por isso sei que vou receber a bola."

