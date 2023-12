Antevisão do TNF: Tom Brady e os Tampa Bay Buccaneers recebem os Baltimore Ravens

Quando Brady se reformou, em fevereiro - mais tarde viria a retirar-se - publicou uma mensagem dirigida a Jackson, dizendo que a superestrela dos Ravens era "a próxima", sugerindo que ele era o herdeiro de Brady.

Mas, esta quinta-feira, os dois estarão em equipas opostas, já que os Baltimore Ravens de Jackson viajam para enfrentar Brady e os Tampa Bay Buccaneers, que estão em dificuldades.

Antes do confronto de quinta-feira à noite, ambos foram questionados sobre seu respeito mútuo, com o Jogador Mais Valioso da NFL de 2019, Jackson chamando Brady de "G.O.A.T." - o maior de todos os tempos.

"Eu realmente não", disse Jackson quando perguntado se ele fica animado para enfrentar equipes lideradas por Brady. "É o [Tom] Brady. Quem é que quer jogar contra o Brady?

"Mas ele é o G.O.A.T., cara. Estou sempre a jogar contra a defesa e não contra o quarterback, por isso entro em todos os jogos da mesma forma, com a mesma mentalidade. Só quero ir para lá e fazer o que é suposto fazer para ganhar."

Quando lhe perguntaram sobre o grito de "és o próximo" de Brady, Jackson disse que espera poder imitar uma fração do sucesso que o futuro Hall-of-Famer tem tido no jogo.

"Espero que eu seja o próximo a ganhar o Super Bowl. Ele tem sete, por isso, espero que eu seja o próximo - era o que eu esperava."

O próprio Brady disse acreditar que Jackson tem um "grande futuro" pela frente.

"Ele é um jogador fantástico e desafia as defesas. Ele tem um conjunto de habilidades realmente único", disse Brady à imprensa. "A sua capacidade de improvisar, de fazer jogadas com as pernas, de prolongar as jogadas - eles fazem um bom trabalho com aquele ataque.

"Eles têm uma boa defesa, correm muito bem com a bola. Ele é, obviamente, muito perigoso com a bola nas mãos e eles também têm algumas armas, por isso é um desafio difícil para a nossa defesa. Vamos ter de jogar um verdadeiro jogo complementar, jogar um futebol duro e com garra e tentar obter uma vitória.

"Tenho muita consideração por ele."

Subindo ou descendo

Os Ravens e os Bucs são duas equipas que têm tido dificuldades no início da época - apesar de terem sido considerados candidatos à Super Bowl antes do ano.

O Baltimore tem sido inconsistente até agora, perdendo confrontos apertados, mas também ganhando a sua quota-parte no tiroteio.

Os Ravens são uma equipa que mudou ao longo das sete semanas da temporada da NFL até agora; passando de uma equipa com grandes jogadas de Jackson e uma defesa com fugas para uma equipa centrada na capacidade de corrida de Jackson e uma defesa mais robusta.

Os Bucs chegam ao jogo de quinta-feira depois de uma série de duas derrotas consecutivas e, mais recentemente, de uma preocupante derrota por 21 a 3 para o modesto Carolina Panthers, que os fez cair para 3 a 4 no ano - embora ainda liderem a NFC South.

Entre as explosões de Brady fora de campo e um ataque vacilante, as credenciais de título do Bucs estão sob escrutínio, com muitos sugerindo que a presumida última temporada de Brady pode terminar em desgosto em vez de glória.

No entanto, apesar do mau momento de forma, Brady ainda acredita que a sua equipa tem uma oportunidade de dar a volta à época.

"Acho que sempre há esperança, e depois há a realidade", disse ele à imprensa. "Acho que nos concentramos na realidade da situação, que é o facto de não termos jogado o nosso melhor futebol.

"Temos muitos jogadores de qualidade e temos de fazer um melhor trabalho a jogar bem. Há que viver uma semana de cada vez. Cada jogo é diferente. As coisas podem mudar depois deste jogo, e podem mudar na semana seguinte, na semana seguinte e na semana seguinte.

"Por isso, nada neste jogo nos é dado. Temos de fazer por merecer tudo e penso que é essa a natureza competitiva do jogo. Eles também são bons do outro lado da bola. Só temos de encontrar uma forma de ganhar."

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com