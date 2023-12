Antes e depois: Veja como o rio Mississippi e os seus afluentes desceram para mínimos históricos

Em toda a bacia hidrográfica, dezenas de medidores caíram abaixo do limiar de águas baixas. Esta semana, o rio Mississippi registou níveis historicamente baixos desde o Illinois até ao Louisiana, e muitos destes medidores continuarão a registar níveis de água decrescentes, uma vez que a previsão continua teimosamente seca.

Vídeo, fotos e imagens de satélite do rio Mississippi perto de Memphis mostram o quanto o poderoso rio se afastou das suas margens.

No início da semana, de acordo com dados do Serviço Nacional de Meteorologia, o nível do rio desceu para -10,75 pés, o nível mais baixo alguma vez registado em Memphis.

A seca voltou a aumentar esta semana no Midwest e no Sul, de acordo com o US Drought Monitor. Metade da área contígua dos EUA está coberta por condições de seca moderadas ou piores - o terceiro valor mais elevado do ano até agora e o mais elevado desde março.

Mais de 134 milhões de pessoas são afectadas pelas condições de seca, segundo o monitor, o que representa a percentagem mais elevada da população desde 2016.

O Centro-Oeste registou a pior deterioração, com a quantidade de área coberta pela seca a aumentar numa área de cerca de 60.000 milhas quadradas, o que equivale ao tamanho da Geórgia.

"A humidade da camada superior do solo continua a secar em partes do vale do Ohio e do Corn Belt", informou o Drought Tracker na quinta-feira, acrescentando que "a humidade mais profunda do solo continua muito baixa também em grande parte do vale do Mississippi".

As condições de seca têm afetado gravemente não só o Mississipi, mas também os rios que nele desaguam.

As imagens de satélite do Serviço Nacional de Meteorologia mostram como os rios recuaram das suas margens entre 14 de julho e 17 de outubro.

O rio Mississippi na curva de Kentucky e New Madrid, Missouri:

O rio Ohio em Mound City Landing, Illinois:

No Nebraska, fotos aéreas mostram que o rio Platte, que atravessa o estado e deságua no Mississippi, secou quase completamente em alguns locais. O rio desapareceu perto de Kearney, Nebraska, e a areia seca é tudo o que resta onde normalmente corre água.

De acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia, são possíveis vários centímetros de chuva durante a próxima semana na região central dos EUA, o que poderia proporcionar algum alívio, particularmente para os afluentes do rio Mississippi.

Mas as perspectivas a longo prazo são mais secas do que a média. A perspetiva de seca sazonal da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica prevê que a seca na região persista até janeiro.

Os baixos níveis do rio permitiram que as pessoas chegassem a pé a Tower Rock, segundo a CNN - uma ilha no meio do rio Mississippi, a sul de St. Louis, que normalmente só é acessível por barco.

Os níveis baixos também estão a permitir que a água salgada do Golfo do México suba o Mississippi, e o Corpo de Exército está agora a construir um dique subaquático de 1.500 pés de largura para manter o sal fora da água potável no Louisiana.

Além disso - tal como os níveis recorde de água baixa no Lago Mead revelaram vários conjuntos de restos mortais humanos - uma mulher que caminhava nas margens do rio Mississippi durante o fim de semana descobriu ossos que se revelaram humanos, segundo as autoridades. Os restos mortais incluem um maxilar inferior, costelas e alguns pedaços de ossos não identificados, disse à CNN o médico legista chefe do condado de Coahoma, Mississippi, Scotty Meredith.

A Tennessee Valley Authority anunciou esta semana que iria libertar mais água de duas barragens para ajudar a suplementar os níveis de água no rio Mississippi. No Cairo, Illinois, o Mississippi "está a aproximar-se do nível mais baixo do rio desde 1901", referiu a agência na sua página do Facebook.

"Para ajudar a estabilizar as condições de navegação comercial na parte inferior dos rios Ohio e Mississippi, estamos programando liberações especiais de água da barragem de Kentucky no rio Tennessee e da barragem de Barkley no rio Cumberland para ajudar nos impactos do baixo nível do rio", escreveu a agência.

Travis Brickey, porta-voz da TVA, disse à CNN que a água das barragens é normalmente libertada numa base flutuante, uma vez que funcionam num ciclo "gerar-parar-gerar-parar".

Mas, num futuro próximo, as barragens estão a libertar um fluxo consistente de água para ajudar a contrariar o impacto que a seca em curso está a ter nos níveis de água.

Os baixos níveis de água no Mississipi ocorrem numa altura crucial do ano para o transporte das colheitas do coração do país, informou anteriormente a CNN.

O Corpo de Engenheiros do Exército tem estado a dragar partes do rio para manter o tráfego a fluir, embora a um ritmo muito mais lento. Centenas de barcaças e embarcações têm estado em fila de espera este mês, aguardando a autorização para atravessar o rio traiçoeiramente baixo.

Esta história foi actualizada.

Kevin France, David Williams, Andi Babineau, Rachel Ramirez e Chris Isidore da CNN contribuíram para este relatório.

