Annika Sorenstam: A grande jogadora de golfe luta contra os estereótipos de género na conceção de campos

Em maio de 2003, não contente por ser a melhor jogadora de golfe do planeta, a sueca de 32 anos arriscou a sua reputação para enfrentar o sexo oposto no Colonial Invitational em Fort Worth, Texas - a primeira mulher a competir no PGA Tour em 58 anos.

Falhou o cut nessa semana, mas continua a ser um dos pontos altos da sua carreira e, sem dúvida, fez mais para a catapultar para a consciência pública do que qualquer uma das suas 93 vitórias na carreira.

Catorze anos mais tarde, Sorenstam está agora reformada, mas está a forjar uma carreira de sucesso como empresária e empreendedora e continua a desafiar o status quo no que ela descobriu ser o ambiente igualmente dominado pelos homens do design de campos de golfe.

Jogaria contra si em qualquer lugar, a qualquer hora

"Tem sido mais difícil do que eu pensava", disse Sorenstam a Shane O'Donoghue, da CNN Living Golf.

"Por ser mulher, quando me candidatam a designer, muitas vezes dizem: 'oh, bem, então este campo será curto e fácil'.

"Não sei de onde é que isso vem. Acho que têm aquela noção pré-determinada de que as mulheres desenham percursos mais curtos, e não é isso que me vem à cabeça.

"Considero-me, claro, uma mulher, mas também sou uma golfista e sinto que posso jogar em qualquer campo de golfe e acho que talvez o meu mecanismo de defesa seja: 'ei, eu jogaria contigo em qualquer lugar, a qualquer hora e depois podemos partir daí.

Sorenstam desenhou três campos em diferentes partes do mundo e, à primeira vista, não os descreveria certamente como "curtos e fáceis". O Mission Hills em Shenzhen, China, tem 6.703 jardas de comprimento e o seu campo Euphoria na África do Sul tem mais de 7.000 jardas.

Sorenstam diz que os seus campos são construídos de forma a que os golfistas de qualquer capacidade, idade ou género possam desfrutar deles.

"Se quisermos que este jogo cresça, tem de ser mais acessível para os jovens e para as mulheres", afirma Sorenstam, que foi recentemente capitã da Equipa Europa na Solheim Cup 2017.

"Isso significa ter tees alternativos, mas também é preciso garantir que os campos satisfazem os campeões e os jogadores de longa distância.

"Penso que, durante muito tempo, as pessoas só queriam campos de campeonato e, para mim, isso é uma visão curta. Não se pode construir campos com 7.600 ou 7.800 jardas, isso não vai funcionar, temos de encontrar formas alternativas de tornar este jogo divertido.

"Penso que o jogo é demasiado difícil e afasta as pessoas. Não deveria ser uma questão de género".

O design do campo é apenas uma parte da Marca ANNIKA, que actua como um guarda-chuva para todos os aspectos do seu próspero negócio, incluindo a gama de roupa de Sorenstam, o trabalho da fundação, a academia de golfe e vários torneios de juniores.

Estava determinada a ser bem sucedida

O seu nome tem muito peso e, no final de cada época, a LPGA atribui o Prémio Rolex ANNIKA Major à jogadora com o registo mais notável nos cinco majors.

A jogadora de 46 anos é certamente a primeira jogadora de golfe e, provavelmente, a única atleta de qualquer desporto a transformar o seu nome numa verdadeira marca global depois de se reformar.

"Quando estava a pensar no próximo passo da minha carreira, decidimos fazer este pequeno inquérito", disse Sorenstam, que se reformou há quase uma década, mas que diz estar mais ocupada do que nunca.

"Pedimos às pessoas que citassem atletas masculinos que construíram uma marca e todas as pessoas na rua conseguiam citar 10 a 15 nomes, mas não conseguiam fazê-lo com as mulheres, porque muitas vezes o que vem à mente são grandes atletas, mas não necessariamente construtores de marcas.

Eu disse: "Porquê, qual é a diferença? Porque é que não posso fazer algo como o Greg Norman fez? Porque é que não posso fazer algo como o Jack Nicklaus fez ou o John Elway ou o Magic Johnson ou quem quer que seja?

"Por isso, sim, acho que se tornou um desafio para mim e eu estava determinada a ser bem sucedida."

Apesar de receber alguma da sua perspicácia empresarial do seu pai Tom - um executivo reformado da IBM - Sorenstam revelou que adquiriu a maior parte dos seus conhecimentos simplesmente imitando pessoas de sucesso que admirava e rodeando-se de um conselho consultivo para ajudar a orientar as suas decisões.

"Eu apenas olhei e aprendi, tal como fiz com o golfe", disse Sorenstam, que ganhou 10 campeonatos principais numa carreira de 16 anos como jogadora. A primeira mulher a fazer uma volta de 59 tacadas, também acumulou mais de 22 milhões de dólares em prémios monetários - ainda mais do que qualquer outra jogadora na história.

"Muito tem a ver com os 59, com o facto de ser uma pioneira nesse sentido e também com o facto de jogar com os homens e não ter medo de um desafio. Por isso, a criação da marca foi uma mistura de Annika, a campeã, e também a mulher, a mãe, a pessoa inovadora, e a tentativa de juntar tudo isto".

'Ela sabe como cuidar da sua marca'

A marca ANNIKA é gerida apenas por uma pequena equipa de pessoas, incluindo o marido de Sorenstam, Mike McGee, que é diretor-geral e descreve a sua mulher como tendo "muita razão nos negócios". Ela e o marido têm dois filhos, Ava, de oito anos, e Will, de seis.

A estratégia de Sorenstam é não expandir demasiado o negócio porque quer manter uma abordagem prática e não quer que os padrões baixem.

Ela disse ao Living Golf da CNN que a sua maior lição na última década foi "aprender a dizer não".

"Tudo tem de estar de acordo com o que eu defendo", afirma.

"Para mim, é muito importante ter o meu pé e a minha mão para dar aquela sensação de autenticidade, por isso tento ser quem sou e, se não se enquadrar, não faz parte do negócio.

"Gosto de colocar a fasquia alta, as minhas expectativas são muito elevadas e é isso que queremos proporcionar em todas as coisas que faço."

"Não abrandei de todo

Gary Player, nove vezes vencedor de grandes torneios e lenda do jogo masculino, é um grande admirador da forma como Sorenstam se comporta e descreve-a como "uma grande colaboradora" que "sabe realmente como cuidar da sua marca".

E Sorenstam, que também trabalha como analista para a cobertura da NBC dos principais campeonatos da LPGA, parece totalmente focada em "cuidar" dessa marca no futuro.

A sua presença no PGA Tour em 2003 fez com que os índices de audiência televisiva do jogo feminino aumentassem 44%.

"Não, não", diz ela. "No que diz respeito ao golfe, estou muito feliz e satisfeita com o que consegui e não tenho vontade de me pôr à prova.

"Mas, no que diz respeito ao meu negócio, não abrandei de todo."

