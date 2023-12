Anime, escultura no gelo e asas de búfalo: As equipas da NFL são criativas com o lançamento do calendário da época de 2022

Mas para apimentar o que normalmente é um procedimento relativamente simples, as equipas aproveitaram a oportunidade para serem criativas.

Na quinta-feira, a NFL e as suas franquias anunciaram o calendário para a época de 2022, com as datas e semanas exactas reveladas para alguns confrontos de fazer crescer água na boca.

Os Los Angeles Chargers, famosos pela sua utilização criativa das redes sociais, decidiram anunciar o seu próximo calendário sob a forma de um filme de anime.

Os actuais campeões da Super Bowl, os LA Rams, lançaram um vídeo intitulado "Stealing the Schedule" (Roubando o calendário), que inclui algumas das maiores estrelas da equipa a tentar levar a cabo um assalto para revelar as datas dos jogos da equipa.

O Indianapolis Colts postou um vídeo do novo quarterback Matt Ryan - apelidado de Matty Ice - fazendo esculturas no gelo, enquanto o New York Jets postou sua agenda "fora de contexto", com destaque para os jogadores do Jets remando ao lado de um navio viking, anunciando o jogo da semana 13 contra o Minnesota Vikings.

Jogos importantes

Para além dos vídeos engraçados e dos tweets divertidos - incluindo o dos Chargers, que fizeram dos seus adversários de 2022 uma espécie de Pop Tarts, o popular alimento para o pequeno-almoço - foram anunciados jogos interessantes na quinta-feira.

A época começará em grande na quinta-feira, 8 de setembro, com os Rams, actuais campeões, a receberem os Buffalo Bills, no que poderá ser uma antevisão muito antecipada da Super Bowl LVII.

Outros jogos importantes incluem o Kansas City Chiefs recebendo os Chargers na semana 2, o Green Bay Packers recebendo os Rams na semana 15 e um confronto entre cidades de Los Angeles no dia de Ano Novo, com os Chargers recebendo os Rams - embora ambos joguem em casa no SoFi Stadium.

Um dos outros dias marcantes da NFL é o Dia de Ação de Graças, com uma rodada tripla de jogos enquanto as famílias aproveitam a comida.

E este ano não é diferente, com os Bills viajando para enfrentar o Detroit Lions para começar os procedimentos, seguidos pelo New York Giants contra o Dallas Cowboys e terminando com o New England Patriots viajando para Minnesota para concluir a bonança do futebol.

Ao contrário dos anos anteriores, a NFL está a aumentar para três o número de jogos que normalmente realiza no dia de Natal.

No domingo, 25 de dezembro, o Miami Dolphins receberá os Packers, os Rams receberão o Denver Broncos e o Arizona Cardinals receberá o Tampa Bay Buccaneers.

A programação completa da NFL para a temporada de 2022 pode ser encontrada aqui.

