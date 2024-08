- Anedotas e figuras bizarras em torno da celebração

A celebração do 18º aniversário da série RTL "Tudo Conta" ocorrerá de 30 de agosto a 6 de setembro, começando sete dias antes no RTL+. Com mais de 4.500 episódios no currículo, a série testemunhou a passagem de vários atores e muita ação por trás das câmeras.

19 Litros de Sangue Sintético e 32 Quilos de Pó

O departamento de maquiagem passou por uma quantidade significativa de suprimentos nos 18 anos: 372.800 cotonetes, 85.500 grampo de cabelo, 73.800 elásticos para cabelo, 12.090 batons, 7.000 sombras para olhos, 32 quilos de pó, 64.600 pacotes de lenços de papel de maquiagem e 19 litros de sangue falso, como anunciou a estação para o aniversário. Além dessas informações fascinantes, há outros fatos interessantes sobre o show e seus astros: de acordo com a RTL, nenhum dos atores é vegano, mas cinco são vegetarianos. O objeto de cena mais pesado usado até agora foi o saco de corpo de Casper, o mais leve foi uma única pena e o menor foram os diamantes que Maximilian uma vez contrabandeou.

Fãs da série podem se lembrar de seus humildes começos em 2006: Susanne Schlenzig (53) pronunciou a primeira palavra como Jutta Sommer quando chamou sua filha na tela, "Diana!" Desde então, Igor Dolgatschew (40), que interpretou Deniz Ötztürk desde 2007, teve o maior número de dias de filmagem (2.260). Um total de 59.256 cenas foram filmadas em 18 anos, com 22.680 delas sendo filmadas fora do estúdio em Colônia. Houve aproximadamente 50 filmagens externas por ano, resultando em um total de 900 locais de filmagem. O local mais distante foi Neustadt em Holstein.

216 Festas na Piscina - Nem todas foram adequadas para a família

Casamentos foram feitos e desfeitos, e o cenário sempre estivera agitado: houve cerca de 370 cenas íntimas nos últimos 18 anos de "Tudo Conta". Um total de 216 festas foram realizadas perto da famosa piscina Steinkamp. "Entre eles, especialmente nos primeiros dias da série, 21 foram realizados nos bastidores, e eles não eram exatamente adequados para menores", a RTL deu uma espiada nos adultos que ocorreram nos bastidores da novela diária.

A série gira em torno da drama e histórias de amor em torno da família Steinkamp de Essen. Durante a semana de aniversário, o barman do "First Dates" Nic Shanker (nascido em 1982) fará uma aparição especial. Ele irá hospedar um reality show onde Henning (Stefan Bockelmann) tem a chance de ganhar €10.000. Nathalie Reichenbach (Amrei Haardt), que deixou Essen, também retornará após o pedido de ajuda de Yannick (Dominik Flade).

