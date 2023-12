Andy Murray perde o emocionante Open da Austrália para Roberto Bautista Agut

Atormentado por um problema na anca, o vencedor de três Grand Slams anunciou na sexta-feira que iria abandonar o desporto este ano devido às dores que sente.

Mas após a derrota na primeira ronda, Murray, que caiu para o 229º lugar do ranking mundial depois de 18 meses perturbado por lesões, abriu a porta a um possível regresso à Austrália, dizendo que "faria tudo o que fosse possível" para voltar a jogar num torneio que nunca ganhou.

Murray parecia estar a caminho de uma saída em força na segunda-feira, quando ficou dois sets atrás do obstinado espanhol, mas o jogador de 31 anos desafiou a dor e despertou o público de Melbourne com uma extraordinária reviravolta, levando o jogo para um quinto set decisivo, antes de sofrer uma heróica derrota por 6-4 6-4 6-7 (5-7) 6-7 (4-7) 6-2.

A luta no terceiro e no quarto sets foi difícil para o escocês e Bautista Agut quebrou com facilidade duas vezes no último set para garantir a primeira vitória da sua carreira sobre Murray. De facto, o espanhol nunca tinha ganho um set contra o antigo número 1 do mundo.

A épica despedida de Andy Murray do Aberto da Austrália

Ainda não acabou?

Um Murray doente disse na sexta-feira que queria despedir-se em julho em Wimbledon - onde fez história em 2013 ao acabar com a seca masculina de 77 anos da Grã-Bretanha.

No entanto, ao falar com o entrevistador Mark Petchey - um dos seus primeiros treinadores - após a maratona de segunda-feira, Murray não excluiu a possibilidade de voltar a jogar no Open da Austrália , mas durante a conferência de imprensa após o jogo explicou que tinha duas opções.

Para regressar a Melbourne, Murray disse que precisaria de outra grande operação à anca direita e, mesmo assim, não haveria garantias de que pudesse competir ao nível a que se habituou na última década. Disse que tomaria uma decisão "provavelmente na próxima semana ou assim".

"Uma delas é tirar os próximos quatro meses e meio de folga, depois preparar-me, jogar em Wimbledon", disse. "Quero dizer, estou a lutar muito. Não consigo andar corretamente neste momento."

E continuou: "Ao ser operado desta forma, não há qualquer garantia de que possa voltar a jogar. Tenho plena consciência disso. É uma operação muito grande.

"Mas existe a possibilidade, porque já houve quem a fizesse antes. O Bob Bryan está a fazê-lo agora mesmo", acrescentou, referindo-se ao lendário especialista em pares. "Alguns outros atletas já tentaram. Mas, como eu disse, não há garantias. É essa a decisão que tenho de tomar, a possibilidade de não disputar mais um jogo com a operação

"Se for operado e não recuperar bem, não volto a jogar. Estou ciente disso. É essa a decisão que tenho de tomar.

"Vai melhorar a minha qualidade de vida, vou ter menos dores para fazer coisas normais, como andar e calçar os sapatos e as meias.

"Se hoje [segunda-feira] foi o meu último jogo, foi uma forma brilhante de terminar. É algo que provavelmente vou ter em consideração.

"Foi um ambiente fantástico. Dei literalmente tudo o que tinha em campo, lutei o melhor que pude e tive um desempenho muito melhor do que deveria ter tido, tendo em conta o que pude praticar e treinar. Não me importava que fosse o meu último jogo".

Se o cinco vezes finalista do torneio regressar a Melbourne, um vídeo de homenagem com os seus companheiros do "Big Four", Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic, e ainda com as antigas números 1 do mundo Caroline Wozniacki e Karolina Pliskova, revelar-se-á um pouco prematuro. Só o tempo o dirá.

"Deixaste a Escócia orgulhosa, deixaste a Grã-Bretanha orgulhosa, és um Sir. Quem é que pode dizer isso?" disse Federer na homenagem, referindo-se ao facto de Murray ter recebido um título de cavaleiro em 2016.

Djokovic, o homem derrotado por Murray na final de Wimbledon de 2013, acrescentou: "Obrigado sempre por deixares o teu coração e até à última gota de energia no court".

LER: Andy Murray, o campeão feminista

Preocupações iniciais para Murray

Poucos teriam previsto que este encontro da primeira ronda se estendesse por quatro horas e nove minutos, quando Bautista Agut assumiu uma vantagem de dois sets numa luta que Murray descreveu como "incrível".

Fisicamente, houve sinais iniciais de melhoria na sua condição contra Bautista Agut.

Bautista Agut, no entanto, derrotou o amigo de infância e número 1 do mundo Djokovic a caminho de ganhar o seu nono título este mês em Doha.

Num primeiro set muito disputado, em que o escocês teve dificuldades com a sua percentagem de primeiro serviço, Bautista Agut quebrou para 5-4 depois de ter salvo um break point no jogo anterior.

O segundo set terminou com o mesmo resultado, com Murray a começar a debater-se visivelmente. Não estava a conseguir levantar as suas pancadas de fundo, o que resultou numa enxurrada de erros na rede.

Murray, no entanto, teve motivos para se regozijar - tal como a esmagadora maioria dos adeptos que o apoiavam na Melbourne Arena - quando mostrou a sua grande cobertura ao bater um backhand de Bautista Agut para quebrar para 2-2 no terceiro set.

Foi um ponto-chave que mudou o rumo da partida.

O britânico entrou em erupção e o público - que incluía a mãe do escocês, Judy, e o irmão Jamie - aplaudiu-o de pé. O segundo fôlego de Murray deu energia a todos num dia que estava a ser sufocante.

Murray levantou o punho quando salvou uma oportunidade de break a 4-4 com um backhand pela linha de fundo e chegou mesmo a criar um set point a 5-4. Depois de errar um forehand na sequência de uma longa troca de bola, o público gemeu, mas ele conseguiu fazer o trabalho no tiebreak, ajudado consideravelmente pelo seu serviço.

Embora a sua percentagem de primeiro serviço tenha oscilado, Murray fez 19 ases no encontro.

No quarto set, a reviravolta de Murray continuou. A 5-4, Bautista Agut estava a um jogo de passar à segunda ronda, mas um empate do bicampeão de Wimbledon empatou a partida e foi necessário um tiebreak para decidir o resultado.

Forçar um quinto

Murray chegou a uma vantagem de 4-1 e manteve-a, rugindo alto ao sair por cima de mais um tiebreak. Mas vacilou no quinto e, apesar de ter salvo o match point, estava claramente a lutar depois de ter dado tanto para empatar o encontro.

Com 1-5, acenou ao público e pareceu estar quase a chorar enquanto servia.

Depois, prolongou temporariamente o confronto ao salvar um match point com um voleio curto numa grande jogada para se manter a si próprio e ao público.

Mas, no seu segundo match point, Bautista Agut arrancou um forehand pela linha de fundo para forçar um erro.

"Bem, hoje foi uma noite incrível", disse Bautista Agut, agora 3-20 contra os chamados "Quatro Grandes".

"O Andy merece o ambiente que se viveu aqui e todas as pessoas que vieram vê-lo", acrescentou o jogador de 30 anos, que terá a maior parte do público contra si na segunda ronda, uma vez que defronta o australiano John Millman.

"Quero felicitá-lo por tudo o que fez pelo ténis".

É possível que Murray ainda venha a fazer mais, mas se este for o fim, foi um final adequado para a carreira histórica e corajosa de Murray.

Fonte: edition.cnn.com