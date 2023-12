Andy Murray: O grande desportista que se tornou uma campeã feminista

A quatro meses do seu 32º aniversário, o escocês, sem dúvida o maior desportista britânico, admitiu em lágrimas que a dor incessante e latejante na anca, que faz com que até calçar as meias seja uma provação, vai pôr um fim prematuro aos seus dias de jogador. O jogo de segunda-feira da primeira ronda do Open da Austrália contra o espanhol Roberto Bautista Agut poderá ser o seu último.

"A dor é demasiada", disse o britânico, que caiu para 230º na classificação mundial, numa emotiva conferência de imprensa em Melbourne, na sexta-feira.

Teve de sair da sala para se recompor antes de regressar para admitir que estava a lutar há "muito tempo". O jogador de 31 anos não terá sido o único a chorar na sala. Alguns jornalistas também derramaram uma lágrima salgada, porque diante deles estava um homem que tinha alcançado a grandeza, mas que não tinha mudado como pessoa desde que surgiu pela primeira vez no Tour masculino como um adolescente desajeitado, dotado e hirsuto.

Inteligente, honesto, assíduo, decente - todos são adjectivos usados nas últimas horas para descrever o pai de dois filhos.

'O maior impacto ainda está para vir'

Ele pode olhar para trás e ver uma carreira notável: três títulos de Grand Slam, o primeiro britânico a ganhar Wimbledon em 77 anos, nomeado cavaleiro pela Rainha Isabel II em 2016, 45 títulos, dois ouros olímpicos, mais de 61 milhões de dólares em prémios monetários, um vencedor da Taça Davis. Um campeão indiscutível no campo, mas talvez um campeão ainda maior fora dele.

Porque Murray também será recordado como a voz masculina solitária que defendeu a igualdade num desporto onde as discussões sobre sexismo são quase tão frequentes como as saídas da administração Trump.

"O teu maior impacto no mundo pode ainda estar para vir", escreveu Billie Jean King ao escocês. "A tua voz pela igualdade irá inspirar as gerações futuras".

Para imaginar a influência que Murray poderá exercer quando a dor tiver diminuído, é necessário olhar para trás e ver o que o antigo número 1 do mundo disse e fez enquanto esteve no topo da montanha do ténis durante uma era dourada para o jogo masculino.

No início de 2012, o britânico tornou-se o primeiro jogador a contratar um antigo grande tenista como treinador, juntando Ivan Lendl à sua equipa. Outros seguiram-se: Novak Djokovic contratou Boris Becker, depois Andre Agassi; Roger Federer procurou Stefan Edberg.

Depois de ter anunciado a era do super-treinador, Murray recorreu à francesa Amelie Mauresmo, antiga número 1 do ténis feminino, tornando-se o primeiro tenista de alto nível a contratar uma mulher como treinadora.

Embora a contratação de Mauresmo não tenha dado início a uma tendência, esclareceu a jogadora. O escrutínio exercido sobre o antigo campeão de Wimbledon durante os dois anos de parceria foi uma surpresa. Isso "abriu-me a mente", disse ele.

"Ela era criticada sempre que eu perdia, o que é algo que os meus antigos treinadores nunca experimentaram", disse Murray uma vez sobre o seu tempo com Mauresmo, duas vezes campeã de Grand Slam.

Noutra entrevista, comentou: "A quantidade de críticas que ela recebeu, em comparação com qualquer outro treinador com quem já trabalhei, não tem comparação nenhuma. Certamente que pôs em evidência algumas coisas em que eu não tinha pensado muito".

Lutar pela igualdade em todos os desportos

Atento ao carácter insidioso da misoginia, Murray começou a falar, a criticar e a apelar à igualdade. Escreveu um ensaio para a BBC sobre a importância da igualdade de género em todos os desportos. Tornou-se feminista.

O facto de ser o único jogador de topo do sexo masculino disposto a participar no debate, de ter sido necessário um homem famoso a pôr em evidência os preconceitos para que a mensagem se tornasse mais forte, sublinha o quanto ainda há a fazer no desporto, e na sociedade, para que a igualdade seja alcançada.

"Um pouco", foi a resposta de Murray quando lhe perguntaram numa entrevista no ano passado se se sentia o único jogador masculino a defender as mulheres.

King, que tem estado na vanguarda da liberdade e da igualdade, disse uma vez sobre o principal homem do ténis em matéria de igualdade de direitos: "O Andy tem sido fantástico e, provavelmente, sem se aperceber disso".

Em 2016, Murray criticou Novak Djokovic, que conhece desde os 11 anos, depois de o sérvio ter defendido que os jogadores masculinos mereciam mais prémios monetários do que as mulheres porque atraíam mais espectadores e geravam mais receitas.

Djokovic já se desculpou, mas, mesmo assim, Murray levantou a cabeça acima do parapeito, dizendo que as opiniões do 14 vezes campeão do Grand Slam "não batem certo".

"O ténis masculino tem tido sorte nos últimos nove ou dez anos com os jogadores que tem tido. Isso é ótimo, mas todo o ténis deve tirar partido disso, não apenas o masculino", afirmou.

Alguns meses mais tarde, nos Jogos Olímpicos do Rio, um Murray sorridente corrigiu John Inverdale, da BBC, quando o apresentador felicitou o jogador por ser a primeira pessoa a ganhar dois ouros no ténis. De facto, ele foi o primeiro homem a conquistar dois ouros consecutivos em singulares.

"É a primeira pessoa a ganhar duas medalhas de ouro olímpicas no ténis, é um feito extraordinário, não é?", perguntou Inverdale, ao que Murray respondeu: "Acho que a Venus e a Serena ganharam cerca de quatro cada uma..."

No ano passado, depois de perder para Sam Querrey em Wimbledon, voltou a ser direto com os meios de comunicação social. Quando um jornalista descreveu Querrey como o primeiro jogador americano a chegar às meias-finais de um Grand Slam desde 2009, Murray respondeu rapidamente: "Jogador masculino". Serena Williams e Sloane Stevens tinham, naturalmente, conquistado títulos importantes nesse período.

Nem Murray se manteve apenas dentro dos limites do ténis. Em resposta ao facto de Ada Hegerberg ter sido convidada a fazer twerk no palco depois de se ter tornado a primeira mulher a ganhar a Bola de Ouro do futebol, o escocês publicou no Instagram: "Outro exemplo do sexismo ridículo que ainda existe no desporto. Porque é que as mulheres ainda têm de aturar esta merda? Estive envolvido no desporto toda a minha vida e o nível de sexismo é irreal".

Falou sobre a igualdade de salários, sobre o facto de ter crescido rodeado de mulheres - a sua mãe, Judy, treinadora de ténis, foi a pessoa que o conduziu no seu caminho para a glória - e sobre o feminismo.

"Será que me tornei feminista? Bem, se ser feminista é lutar para que uma mulher seja tratada como um homem, então, sim, suponho que sim", escreveu Murray no seu sítio Web em 2015.

Murray será recordado como um campeão brilhante, um desportista excecional que cumpriu o seu potencial, mas também deixa um legado como defensor das mulheres. Quando os seus pares permaneceram em silêncio, Murray colocou-se na linha da frente da luta contra o sexismo no desporto.

Fonte: edition.cnn.com