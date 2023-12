Destaques da história

Andy Murray é operado à anca e quer regressar a Wimbledon

Murray não joga desde o verão passado

O escocês retirou-se do Open da Austrália

O antigo número 1 do mundo ganhou três Grand Slams

O britânico, de 30 anos, afirmou que está otimista quanto ao seu futuro e que pretende jogar em Wimbledon em julho próximo, após a operação à anca direita realizada pelo Dr. John O'Donnell, um dos maiores cirurgiões de anca do mundo.

"Hoje fui operado com êxito à anca direita no St Vincent Hospital em Melbourne", declarou o tricampeão de Grand Slam na sua página do Facebook .

"Estou ansioso por regressar ao ténis de competição durante a época de relva. Obrigado a todos por todos os votos de felicidades e apoio nos últimos dias. Hei-de recuperar desta situação".

LER: Murray desiste do Open da Austrália

Serena, Djokovic, Murray: 2018 o ano dos regressos do ténis

Murray, atual 19º classificado do ranking mundial, não joga competitivamente desde julho de 2017. O escocês tentou um regresso no Open dos Estados Unidos em agosto, mas desistiu dois dias antes do início do torneio e, na semana passada, retirou-se do Open da Austrália, que começa a 15 de janeiro.

O bicampeão de Wimbledon escreveu no Instagram na semana passada que a cirurgia era a sua "opção secundária" porque "as hipóteses de um resultado bem-sucedido não são tão elevadas como eu gostaria".

A sua relutância em ser operado era compreensível. Os jogadores que foram operados à anca no passado, como os antigos números 1 do mundo Gustavo Kuerten e Lleyton Hewitt, tiveram dificuldade em recuperar a sua forma anterior.

Hewitt, bicampeão de Grand Slam, não conseguiu chegar às últimas fases dos Grand Slams depois de ter sido operado em 2008, enquanto o melhor resultado de Kuerten depois de ter sido operado em 2002 foi a terceira ronda do Open da Austrália.

Conseguirá Murray ganhar outro Grand Slam? Dê a sua opinião na nossa página do Facebook.

Visite CNN.com/sport para mais histórias e recursos

Mas Murray, falando da sua cama de hospital para os jornalistas britânicos de ténis, disse que "ainda não tinha acabado de jogar ténis".

"Vou voltar a competir ao mais alto nível", acrescentou, revelando que tem estado em contacto com O'Donnell desde 2008, quando a anca começou a incomodá-lo.

"Estou muito otimista em relação ao futuro - o cirurgião está muito satisfeito com a forma como correu."

O britânico disse que deve estar em condições de voar de volta para a Grã-Bretanha dentro de duas semanas e foi-lhe dada uma orientação de 14 semanas para o regresso.

"O meu plano é voltar a jogar por volta da época de relva - potencialmente antes disso. Vou levar o meu tempo para me certificar de que a reabilitação é feita corretamente e de que a cirurgia é o mais bem sucedida possível."

Em Wimbledon, Murray já estará afastado há quase um ano, tendo jogado pela última vez a 12 de julho de 2017, quando foi eliminado de Wimbledon nos quartos de final por Sam Querrey.

O pai de dois filhos disse aos jornalistas que o desejo de que a sua filha mais velha, que fará dois anos no próximo mês, o veja jogar foi a sua motivação para regressar ao auge do seu desporto.

"Uma das coisas que eu gostaria de fazer era jogar até que a minha filha mais velha pudesse ver-me e ter uma pequena noção do que é que eu fiz para viver", disse ele, de acordo com o The Independent.

"Isso é algo que eu realmente queria fazer. Essa é uma das coisas que me motivou a continuar a jogar."

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com