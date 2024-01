Andy Murray e Naomi Osaka impressionam no Open da China

Murray recuperou de uma quebra em cada set para vencer o número 13 do mundo, Matteo Berrettini - semifinalista do US Open do mês passado - por 7-6 (7-2) 7-6 (9-7) - enquanto continua o seu regresso ao circuito de singulares.

O tricampeão do Grand Slam, que foi submetido a uma cirurgia à anca em janeiro, fez uma tentativa de regresso aos singulares em Cincinnati, em agosto, mas não conseguiu passar dos oitavos de final em quatro torneios anteriores.

A quarta cabeça de série, Osaka, que ganhou um título na sua cidade natal, Osaka, no mês passado, venceu a qualifier Andrea Petkovic por 6-2 6-0 em Pequim.

A vitória de 59 minutos aumenta a série de vitórias da jovem de 21 anos para seis jogos.

A ex-número 1 mundial fez cinco ases e 21 winners no caminho para uma vitória confortável, na qual enfrentou apenas um break point - que salvou.

A estrela japonesa citou a sua mudança de treinador como uma das principais razões para o seu sucesso.

LER: Kim Clijsters sai da reforma e anuncia regresso ao ténis aos 36 anos

Osaka separou-se do treinador Jermaine Jenkins - que por sua vez substituiu Sascha Baijin, o mentor por trás de seus dois títulos de Grand Slam - após o US Open e agora está trabalhando com seu pai, Leonard François.

"Fiquei um pouco desiludida porque ele sempre esteve por perto, mas na maior parte do tempo esteve na sombra", disse ela após a vitória.

"Eu diria que ele é a pessoa que mais conhece o meu jogo. É uma espécie de pessoa que conhece as palavras que desencadeiam o jogo, sejam elas boas ou más."

Visite CNN.com/sport para mais notícias, reportagens e vídeos

Depois de vencer o Open da Austrália em janeiro, Osaka tem tido um ano dececionante, sendo eliminada antes dos quartos de final em todos os outros Grand Slams.

A campeã do US Open de 2018 vai defrontar Alison Riske ou Ajla Tomljanovic na terceira ronda.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com