Andy Murray diz que está "livre de dores" após cirurgia à anca

O três vezes vencedor do Grand Slam tinha dado a entender que se ia retirar antes de sair do Open da Austrália na primeira ronda, em janeiro, enquanto lutava para lidar com as dores constantes de um problema de longa data na anca.

"Quero continuar a jogar", disse Murray aos jornalistas no Queen's Club durante uma aparição para confirmar oficialmente um acordo de patrocínio com a marca desportiva Castore, sediada em Liverpool. "Já disse isso na Austrália. A questão é que não sei se é possível.

"Estou muito mais feliz do que estava, certamente, dois meses antes da operação", acrescentou, referindo-se à cirurgia de resurfacing da anca a que foi submetido em janeiro. "Já não tenho dores na anca. Estive com dores durante muito tempo.

"A reabilitação está a ser lenta e tem corrido bastante bem e só tenho de esperar para ver como as coisas evoluem. Se for possível, gostaria muito de voltar a competir".

Felicidade

O jogador de pares Bob Bryan é um dos jogadores que regressou ao ténis de competição depois de ter sido submetido a uma cirurgia de resurfacing da anca.

Em declarações à CNN, Murray explicou que não tinha nada a provar, mas queria prolongar a sua carreira para seu próprio prazer. "Quero tentar e ver se é algo que sou capaz de fazer", disse. "É algo que me traz felicidade e que me dá muito prazer.

"Se for capaz de o fazer, vou tentar. Não se trata de provar nada a ninguém ou de tentar alcançar um determinado resultado ou tentar ganhar Wimbledon novamente. Não é isso que está em causa. Trata-se de fazer algo que adoro fazer e não ter dores enquanto o faço".

Acrescentou ainda que, para além das dores constantes causadas pela anca, tinha travado uma batalha mental permanente para manter o problema longe dos olhos do público.

"O que foi difícil para mim foi que, como atleta, quando temos um problema, estamos sempre a tentar escondê-lo dos nossos concorrentes e a tentar ser optimistas e dizer às pessoas que as coisas estão bem", disse.

"Faz parte do que fazemos como atletas e competidores - não vamos dizer ao nosso competidor mais próximo quando ele pergunta como está a sua anca. Não vamos dizer: 'É absolutamente terrível, mal me consigo mexer e estas injecções doem'.

"Essa [conferência de imprensa] foi a primeira vez que disse a toda a gente que me perguntava há muito tempo que isto tinha sido muito difícil, que estava a lutar e que se tinha transformado em algo".

Se concluir a sua recuperação - uma situação que parecia improvável quando falou em lágrimas em Melbourne antes da sua derrota na primeira ronda - tornar-se-á o primeiro jogador profissional de singulares a jogar com uma anca metálica.

Murray foi derrotado em cinco sets por Roberto Bautista Agut em Melbourne Park antes de ser aplaudido de pé pelo público.

