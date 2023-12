Destaques da história

Andy Murray desiste do Open da Austrália

Murray desiste do primeiro Grand Slam da época

O Open da Austrália começa a 15 de janeiro

Kei Nishikori também se retira

"Vou voar para casa em breve para avaliar todas as opções."

Um 24º título do Grand Slam faria com que Williams empatasse com a polémica australiana Margaret Court na liderança do Grand Slam de todos os tempos, entre mulheres e homens.

A relutância da britânica em submeter-se a uma cirurgia é compreensível. Os jogadores que foram operados à anca no passado, como os antigos números 1 do mundo Gustavo Kuerten e Lleyton Hewitt, tiveram dificuldade em recuperar a sua forma.

Hewitt, bicampeão do Grand Slam, não conseguiu chegar às últimas fases dos Grand Slams depois de ter sido operado em 2008, enquanto o melhor resultado de Kuerten depois de ter sido operado em 2002 foi a terceira ronda do Open da Austrália.

"Obviamente, há muito tempo que estou a passar por um período muito difícil com a minha anca e procurei o conselho de vários especialistas em anca", escreveu Murray no Instagram no início desta semana.

"Tendo-me sido recomendado que tratasse a minha anca de forma conservadora desde o Open dos Estados Unidos, fiz tudo o que me foi pedido do ponto de vista da reabilitação e trabalhei arduamente para tentar voltar a competir no campo.

"Depois de ter jogado sets de treino aqui em Brisbane com alguns jogadores de topo, infelizmente ainda não consegui chegar ao nível que gostaria, pelo que tenho de reavaliar as minhas opções. Obviamente, continuar a reabilitação é uma opção e dar mais tempo à minha anca para recuperar.

"A cirurgia também é uma opção, mas as hipóteses de um resultado positivo não são tão elevadas como eu gostaria, o que fez com que esta fosse a minha opção secundária e a minha esperança era evitá-la. No entanto, é algo que posso ter de considerar, mas esperemos que não".

O Open da Austrália começa a 15 de janeiro e Murray não é o único jogador de alto nível a desistir.

Kei Nishikori vai falhar o seu segundo Grand Slam consecutivo, uma vez que ainda não recuperou totalmente de uma lesão no pulso.

Nishikori, finalista do Open dos Estados Unidos, não compete desde agosto e, consequentemente, desceu para o 22.º lugar da classificação mundial.

"A minha reabilitação está a correr bem, mas ainda não estou pronto a 100% para voltar aos jogos a melhor de cinco sets", disse o jogador de 28 anos.

Novak Djokovic, vencedor de 12 Grand Slams, disse na quarta-feira que vai tomar uma decisão sobre a sua participação no Open da Austrália depois de participar em dois eventos de exibição.

O seis vezes campeão do Open da Austrália também esteve ausente da segunda metade da digressão do ano passado e adiou o seu regresso, dizendo na semana passada que tinha "começado a sentir dores" no cotovelo direito.

Mas no seu sítio oficial na Internet, o sérvio, de 30 anos, disse esta semana que iria participar no Kooyong Classic (10-12 de janeiro) e no Tie Break Tens, a 10 de janeiro.

O número 1 do mundo, Rafael Nadal, também vai regressar de lesão - retirou-se do World Tour Finals de novembro com uma lesão no joelho - no Tie Break Tens em Melbourne e aumentou as esperanças de que iria competir no Open da Austrália ao publicar no Instagram uma fotografia sua num aeroporto com a legenda: "Open da Austrália a caminho".

