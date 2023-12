Amir Malik está a tentar tornar o golfe mais inclusivo para os muçulmanos

Fã dedicado do desporto desde a sua infância em Kingston upon Thames, Londres, ficou fascinado pelo golfe muito antes de dar a sua primeira tacada. Mas como não conhecia mais ninguém que jogasse, Malik contentava-se com uma visão lateral.

Tudo isso mudou em 2012, quando o seu antigo patrão o convidou a experimentar o golfe num driving range.

Desde a primeira bola que pensei: "É isto. Este jogo é incrível'", disse Malik, atualmente com 38 anos, à CNN.

"Já pratiquei muitos desportos, mas não há muitos em que se vai para a cama a pensar nisso e mal se pode esperar para se levantar e voltar a jogar."

Eventualmente, Malik estava pronto para levar o seu jogo para o próximo nível. Em 2017, juntou-se a um clube municipal e começou a competir nos torneios de domingo de manhã.

Foi nestes eventos que o "lado feio" do jogo foi rapidamente revelado a Malik, que se sentiu isolado pelo choque chocante entre a cultura do clube e a sua fé muçulmana.

O desconforto começava antes de uma bola ser batida, pois Malik diz ter sido alvo de olhares interrogativos sobre a sua recusa em participar em apostas nas competições internas, uma vez que o jogo é proibido no Islão. No campo, o facto de se afastar para observar o salat - ritual de oração islâmico realizado cinco vezes por dia - aumentava ainda mais as suas ansiedades.

"Sentimo-nos assustados, intimidados. Como é que as pessoas vão reagir?", recorda.

"Tínhamos sempre a certeza de que estávamos fora do caminho, mas faziam-nos sentir muito, muito desconfortáveis."

O seu desconforto era exacerbado pela tradição comum de beber no clube depois das competições. Como Malik não bebe álcool, foi obrigado a entregar o seu cartão de pontuação e a sair mais cedo.

À medida que melhorava e jogava em campos mais prestigiados, o desconforto transformava-se frequentemente em hostilidade. Malik, que é de origem paquistanesa, disse que já foi vítima de racismo no campo de golfe.

"Aparecemos e sentimos imediatamente a vibração e a atmosfera, a forma como nos dirigem a palavra, a forma como nos tratam", disse.

"E pensamos: 'Uau, só porque tenho barba, sou castanho e não me pareço convosco, provavelmente pensam que não sei jogar ou que não conheço a etiqueta.

"Costumava frustrar-me muito porque o sentimos, crescemos no meio dele, sabemos como é. E é só quando se bate uma bola a direito no meio do fairway - quando se dá um drive - que as pessoas pensam: 'Oh, ele sabe jogar', e nessa altura já é tarde demais."

Descolagem

A paixão de Malik pelo golfe não foi afetada pelas suas experiências. Pelo contrário, estas estimularam-no a procurar outros muçulmanos britânicos que partilhassem a sua paixão pelo jogo.

Encorajado por "bolsas" de interesse que tinha visto nas suas viagens, em dezembro de 2019 Malik deu um nome ao seu novo empreendimento - a Associação Muçulmana de Golfe (MGA) - e enviou convites para um dia de golfe de beneficência no The Grove, um local de prestígio nos arredores de Londres.

O primeiro evento da MGA estaria aberto a todas as religiões; seriam disponibilizadas instalações para oração e não haveria álcool nem jogo. Malik ficou surpreendido com a reação. Em 24 horas, os 72 lugares estavam todos reservados e, no final da semana, havia mais de 100 pessoas em lista de espera.

O evento, realizado em agosto de 2020, angariou 18 000 libras para caridade, e a visão de mais de 60 jogadores a rezar juntos no pátio do Grove marcou um momento decisivo para Malik.

"Para mim, isso foi fantástico", disse ele. "O facto de podermos juntar os rapazes, sentirmo-nos seguros e confortáveis e estarmos na nossa própria plataforma."

Desde então, a MGA estabeleceu uma parceria com a cadeia de hotéis Marriott para organizar um torneio de três séries com início em 2021, com os vencedores da edição deste ano a garantirem uma viagem com todas as despesas pagas ao paraíso do golfe turco de Belek.

"Olhei para o golfe e pensei: é um desporto praticado por homens brancos, velhos e ricos, ponto final", disse Malik. "Agora temos a oportunidade de mostrar ao mundo que os não-brancos podem jogar este jogo e que somos muito bons nisso."

A reação esmagadora aos eventos da MGA entre as mulheres muçulmanas tem sido igualmente entusiasmante para Malik. Após o lançamento de um trio de sessões-piloto em Birmingham no ano passado, 1000 jogadoras já se inscreveram na série de eventos de degustação só para mulheres agendados para os próximos dois meses em todo o país.

Malik acredita que as mulheres muçulmanas no Reino Unido estão a ser impedidas de participar em mais desportos devido à falta de instalações e sessões só para mulheres.

A MGA não tem código de vestuário, o que significa que as mulheres podem jogar com um niqab (véu facial) e uma abaya (túnica comprida), se assim o desejarem, e aluga secções de campos para seu uso exclusivo em eventos de experimentação, para garantir uma experiência confortável para as novas jogadoras.

"A reação tem sido absolutamente incrível, alucinante", afirmou Malik. "Eu digo às mulheres: 'Não me interessa o que vestem, o vosso aspeto, venham com um sorriso e um par de ténis e nós tratamos de tudo o resto'. Não fizemos nada de revolucionário, apenas o tornámos acessível e a procura é incrível."

'O campo de golfe não discrimina'

Até à data, os eventos da MGA atraíram mais de 1.300 participantes. Para o futuro, a organização pretende levar os seus esforços a nível global para alcançar o maior número possível de novos jogadores.

Enquanto crescia, Malik teve de procurar noutros desportos modelos muçulmanos, como o jogador de críquete inglês Moeen Ali. De Muhammad Ali a Kareem Abdul-Jabaar, passando por Mohamed Salah, inúmeros atletas muçulmanos construíram carreiras brilhantes em vários desportos, mas o golfe profissional oferece uma escassez comparativa de exemplos.

De acordo com um inquérito citado pelo England Golf, o organismo que rege o golfe amador no país, apenas 5% dos golfistas em Inglaterra são oriundos de grupos etnicamente diversos.

Ao estabelecer relações com grupos como a MGA, o diretor de operações da England Golf, Richard Flint, acredita que as barreiras que têm contribuído para a falta de diversidade no jogo podem ser compreendidas e derrubadas.

"Ninguém se deve sentir desconfortável ao entrar num clube de golfe ou numa instalação simplesmente por causa da sua idade, raça, etnia ou género", disse Flint à CNN.

"Como uma organização moderna e com visão de futuro, queremos que o golfe esteja aberto a todos e mudar as percepções negativas sobre o jogo que pertencem ao passado."

Embora Malik espere ver em breve jogadores muçulmanos a competir em circuitos profissionais, diz que não criou a MGA para produzir um Tiger Woods muçulmano.

"Se isso acontecer como um subproduto, então ótimo", disse ele. "Mas se conseguirmos que a indústria do golfe olhe para si própria com muita atenção e se torne acessível, aberta e diversificada, isso será um grande feito.

"O campo de golfe não discrimina. A bola não pergunta de que cor, raça ou género se é... no entanto, tem sido um clube muito fechado e aberto a muito poucas pessoas.

Malik acredita que está na altura de mudar. "O golfe tem uma série de valores e tradições excepcionais, que penso que ainda precisa de manter firmes, mas tem de evoluir... se se abrisse e deixasse que outras culturas e tradições trouxessem todas essas coisas fantásticas para este jogo, poderia ser absolutamente maravilhoso."

Este artigo foi atualizado para clarificar a relação da England Golf com a MGA.

