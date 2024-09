- Alonso não mostra preocupação com a iminente falência, permanecendo indiferente ao termo "catástrofe".

O mito da invencibilidade desmoronou, mas Xabi Alonso não se preocupa com sua equipe superior. "Não tenho razão para pensar que não vamos nos recuperar", disse o treinador do Bayer Leverkusen após encerrar uma série de 35 jogos invictos na Bundesliga. No entanto, a derrota por 2 a 3 para o RB Leipzig enviou duas mensagens claras ao resto da Bundesliga: a defesa do título do ano passado não será repetida, e Leipzig ainda tem chances de vencer o título, apesar da saída de Dani Olmo. "Temos que acreditar em nós mesmos porque temos um potencial imenso", declarou o diretor esportivo do RB Leipzig, Rouven Schröder.

O confronto muito esperado entre duas equipes de elite da Liga dos Campeões viveu às expectativas. Foi uma exibição emocionante de duas equipes poderosas, com drama envolvendo a expulsão precoce do treinador do Leipzig, Marco Rose, gols brilhantes e suspense até o apito final. "Este jogo teve tudo de encantador para o espectador", mencionou Schröder.

Sem análise improvisada

O empreendedor Alonso queria organizar o próximo treinamento logo após o jogo. "Cometemos erros enormes após liderarmos por 2 a 0, e temos que aprender com eles", compartilhou o jogador de 42 anos. "Infelizmente, há uma pausa internacional chegando, e os jogadores não estarão disponíveis amanhã", disse Alonso, cuja equipe liderava por 2 a 0 no intervalo, graças a gols de Jeremie Frimpong (39º minuto) e Alejandro Grimaldo (45º), antes que o ex-jogador do Leverkusen, Kevin Kampl (45+7), e Lois Openda (57º, 80º) virassem o jogo.

Não foi inteiramente ruim, pensou Alonso. O CEO do Bayer, Simon Rolfes, até considerou o primeiro tempo deles o melhor da temporada. No entanto, ele reconheceu os erros. "Precisamos defender com mais decisão e melhorar nossa estabilidade geral", disse Rolfes. Além disso, o substituto de Hradecky, Matej Kovar, teve azar nos gols de Openda.

Alonso elogia o espírito de Tah

De um lado positivo, os rumores sobre a transferência de Jonathan Tah finalmente morreram. "É ótimo que a janela de transferências agora fechou. Podemos nos concentrar no futebol", expressou Rolfes. O pilar do Leverkusen, que joga sua décima temporada sob a cruz do Bayer, provou mais uma vez estar entre os melhores da equipe.

"Sua atitude nas últimas dez dias foi excelente. Ele é esperto, entendeu a situação. Estamos muito felizes por ele ficar conosco. Jona está em uma fase estelar", elogiou Alonso sobre seu defensor nacional. No entanto, Tah não conseguiu evitar a derrota. Leipzig, como na temporada passada, provou ser um oponente difícil em jogos apertados. "Eles são uma equipe forte que aproveita qualquer oportunidade que lhes damos", explicou Tah.

O treinador do RB Leipzig, Rose, poderia se orgulhar de sua estratégia para imitar o sistema do Leverkusen e dar ao jovem defensor central El Chadaille Bitshiabu sua primeira partida. Por outro lado, ele ficou menos satisfeito com sua conduta selvagem nas laterais, que lhe rendeu um cartão

Leia também: