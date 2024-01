Alisson: guarda-redes brasileiro elogia o VAR depois de dois cartões vermelhos anulados

Alisson recebeu um cartão vermelho aos 25 minutos por uma entrada violenta e outro nos descontos por ter derrubado Ayrton Preciado quando este tentava dar um soco na bola, mas em ambas as ocasiões o árbitro consultou o VAR e mudou de opinião.

"Penso que foi a primeira vez que isto aconteceu na história do futebol", afirmou o guarda-redes do Liverpool.

"Penso que agi corretamente nos lances e acho que os meus colegas de equipa me ajudaram muito, foram incisivos nas queixas ao árbitro. Isto mostra mais uma vez a importância da utilização do VAR no futebol.

"Estou feliz com o VAR, se não fosse o VAR teríamos sido punidos injustamente."

O Brasil assumiu uma vantagem inicial através de Casemiro e ambas as equipas já tinham sido reduzidas a 10 homens quando Alisson recebeu o seu primeiro cartão vermelho.

Félix Torres empatou para a equipa da casa com um cabeceamento a 15 minutos do fim e depois Alisson esteve novamente no centro da polémica nos descontos, quando o Equador pressionava em busca da vitória.

O árbitro colombiano, que também tinha anulado um penálti a favor do Equador depois de consultar o VAR, anulou o segundo cartão vermelho do guarda-redes, para fúria dos adeptos da casa.

"Acho que o empate foi um resultado justo porque nenhuma das duas equipas criou oportunidades suficientes para dizer que não foi um resultado justo", disse Alisson aos jornalistas.

"O (técnico) Tite nos pede para sermos mentalmente fortes em campo, para deixarmos o árbitro tomar as decisões e para confiarmos no nosso próprio trabalho.

"Mas, nesse sentido, hoje foi um jogo mentalmente muito difícil. Fomos mentalmente muito fortes e penso que, quando tivemos de questionar o árbitro, fizemo-lo nos momentos certos.

"E o VAR foi utilizado e temos de sublinhar a importância disso, porque estas decisões mudam o jogo."

O Equador, que está em terceiro lugar no grupo de qualificação sul-americano de 10 equipas, tem agora 24 pontos, cinco à frente do quarto classificado Uruguai, com a maioria das equipas a ter ainda três jogos por disputar.

Os quatro primeiros se classificam automaticamente para o Catar e o quinto colocado vai para um playoff com um país da confederação asiática. Brasil e Argentina já estão classificados.

Fonte: edition.cnn.com