Alguns indivíduos com diplomas universitários podem começar a sua carreira como controladores de tráfego aéreo sem demora.

A mais recente ação da FAA visa combater o problema recorrente de escassez de controladores de tráfego aéreo no setor de aviação, que tem resultado em atrasos de voos e uma equipe exausta de controladores. Muitos controladores foram obrigados a trabalhar seis dias consecutivos de horas extras compulsórias, e a exaustão dos controladores foi identificada como um fator contribuinte para uma série de incidentes em pistas que abalaram as autoridades da aviação.

Em um comunicado oficial, o administrador da FAA, Mike Whitaker, declarou: "A FAA está trabalhando para recrutar e educar mais controladores de tráfego aéreo para reverter a queda decenal em nossa força de trabalho e assegurar a segurança dos viajantes aéreos".

Recém-formados do Tulsa Community College e da Universidade do Oklahoma agora são elegíveis para "iniciar treinamento no local imediatamente", dispensando a FAA Air Traffic Controller Academy localizada em Oklahoma City. No entanto, a FAA afirma: "Esta nova iniciativa fornecerá a mesma currículo abrangente e tecnologia de ponta" encontrada em sua academia.

No mês passado, a FAA revelou que havia alcançado sua meta de recrutar mais de 1.800 controladores até 2024. Infelizmente, a FAA não divulgou o número exato de controladores que eles adquiririam após considerar a rotatividade e as aposentadorias. Relatórios anteriores da CNN em maio indicaram que a agência experimentou um aumento de apenas 160 controladores durante o período anterior de recrutamento.

A nova campanha de recrutamento da FAA visa impulsionar as operações comerciais do setor de aviação, adicionando mais de 1.800 controladores à sua força de trabalho. O aumento de controladores poderia potencialmente reduzir o número de atrasos de voos devido à exaustão dos controladores.

