Alexia Putellas: A melhor jogadora acredita que o futebol feminino será devidamente respeitado em todo o mundo dentro de cinco anos

Foi a estrela de uma equipa do FC Barcelona Femení que dominou a Espanha e a Europa em 2021, e já tinha sido galardoada com a Bola de Ouro Feminina em novembro, que reconhece a melhor jogadora do mundo em cada ano.

No entanto, o sucesso não lhe subiu à cabeça e a jogadora espanhola de 27 anos está mais ansiosa do que nunca para aumentar a sua coleção de troféus.

"A sério, ainda não me apercebi do que aconteceu", disse ela a Becky Anderson, da CNN, no Dubai, antes da cerimónia de entrega dos prémios, a 27 de dezembro. "E nem quero, porque é uma forma de manter a minha motivação e ser melhor a cada dia - e o que passámos não importa, para que possamos voltar atrás e repetir."

Será uma tarefa difícil superar, e muito menos repetir, as conquistas da temporada passada. Putellas foi a capitã do Barça na conquista de uma tríplice coroa sem precedentes, ao vencer a Liga dos Campeões Feminina, a Liga Espanhola e a Taça de Espanha.

Ao longo do percurso, a sua equipa foi absolutamente dominante, marcando 208 golos na época 2020/21 e sofrendo apenas 25. O ponto alto foi a goleada por 4-0 sobre o Chelsea, em maio, para conquistar pela primeira vez a UCL feminina.

Os resultados desta época assemelham-se frequentemente a resultados de râguebi: 10-1 contra o Sevilha; 8-1 contra a Real Sociedad; 9-1 contra o Alavés; 8-0 contra o Villarreal; 6-0 contra a Juventus; 4-0 contra o Arsenal - e a lista continua.

Putellas atribui a sensacional forma à confiança no estilo de jogo da equipa e ao tempo que passaram juntos.

"Confiamos a 100% que isto nos levará ao sucesso... tudo isto nos ajuda a alcançar grandes objectivos."

Diferenças salariais "mais próximas", mas ainda "insuficientes

O domínio blaugranaé ajudado pelo facto de o clube valorizar claramente a equipa Femení, que se tornou profissional em 2015.

De acordo com o seu relatório anual, o clube no seu conjunto gastou mais de 8 milhões de dólares em salários e outras despesas com a sua equipa feminina em 2020/21. Em agosto, pela primeira vez em 40 anos, a famosa academia La Masia - cujos graduados incluem grandes nomes do futebol como Lionel Messi, o atual treinador masculino do Barça, Xavi, e Andrés Iniesta - abriu as suas portas a estudantes do sexo feminino.

"O Barça criou a estrutura para um plantel feminino de elite, de topo a nível mundial, que pode ser autossuficiente", disse Putellas. "Mas quero dizer que o investimento e a aposta, a crença neste projeto manteve-se mesmo quando não conseguimos ganhar a liga, por exemplo, ou um campeonato internacional."

Esse investimento deu, de facto, os seus frutos. Ao qualificar-se para a Liga dos Campeões este ano, a equipa tem garantido um pagamento de pelo menos 452.000 dólares.

Este pagamento aumentou substancialmente desde que a equipa ganhou os seis jogos da fase de grupos. O vencedor da edição deste ano ganhará 1,58 milhões de dólares na final. O prémio global de 27 milhões de dólares para a competição desta época é quatro vezes superior ao do ano passado: um sinal de que o futebol feminino está a crescer exponencialmente na Europa.

"Eles [Barcelona] tratam-me a 100% como uma jogadora de futebol, o género não importa", disse Putellas. "Há 20 anos, não era a mesma coisa que agora e tenho a certeza de que nem daqui a 20, mas daqui a cinco anos, vai mudar ainda mais. A profissão de jogadora de futebol será respeitada em todo o mundo, apesar das diferentes culturas que existem ou das diferentes religiões."

Ainda assim, a diferença de prémios e salários entre o futebol masculino e o feminino é astronómica. O vencedor da edição masculina da Liga dos Campeões deste ano pode esperar receber mais de 60 milhões de dólares, no mínimo, antes do pagamento dos bónus de vitória. A lenda masculina do Barça e atual estrela do PSG, Lionel Messi, recebeu 167 milhões de dólares em cada uma das suas últimas quatro épocas no clube.

Toda a carreira de Putellas se desenrolou no calor deste aceso debate mundial em torno da igualdade de direitos entre homens e mulheres no desporto. A disparidade salarial tem sido um tema particularmente polémico, destacado de forma proeminente pela jogadora de futebol dos Estados Unidos Megan Rapinoe. Ela é um dos 28 actuais e antigos membros da equipa nacional feminina dos EUA que lutam pela igualdade de remuneração num processo judicial em curso contra a Federação de Futebol dos EUA.

"Estamos cada vez mais perto, mas ainda falta", disse Putellas. "Ainda há um longo caminho a percorrer e agora sei que tenho uma voz importante. Na verdade, estou aqui para isso."

Começo humilde

Putellas cresceu longe do brilho e do glamour de uma noite de prémios no Dubai.

Nascida em Mollet del Vallès, nos arredores de Barcelona, o seu maior apoiante foi o seu falecido pai, um adepto de longa data do clube onde agora joga.

"A verdade é que o que me magoa é que ele não pôde viver comigo tudo o que me está a acontecer agora; jogar no clube que sempre apoiámos, e tudo o que está a acontecer, os títulos. É disto que tenho pena".

Putellas controla a bola durante um jogo da UEFA Women's Champions League em dezembro.

A fama não a fez mudar e continua a ter os mesmos amigos do sítio onde cresceu. Eles não se interessam pelo futebol, nem pela sua carreira, que ela considera ser um importante escape do jogo.

"Eles ajudam-me muito e ajudam-me a nunca esquecer de onde venho e o que fiz para estar onde estou hoje."

Putellas vê agora a sua carreira de jogadora como um exemplo do que as jovens podem alcançar, e o próprio jogo como um "reflexo da sociedade".

"Acredito que o futebol é uma forma de conseguir acabar com muitas desigualdades históricas das mulheres, ou com a forma como vemos as mulheres", disse à CNN. "Só via homens a jogar futebol e a serem profissionais... como porta-voz, podemos dar voz às mulheres que querem [jogar] e não podem porque ninguém está a criar estruturas ou equipas."

Ao refletir sobre a sua própria infância e sobre quem a inspirou, disse que "nunca ficou parada".

Em 2021, certamente não ficou parada. Terminou o ano com um hat-trick no seu último jogo, antes de gozar o merecido descanso no Dubai, durante as férias de inverno do clube.

O Barça está no bom caminho para mais uma época de sucesso e, em 2022, ela espera deixar os habitantes de Mollet del Vallès ainda mais orgulhosos.

