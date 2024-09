- Alerta sobre possíveis consequências após votação eleitoral no Estado na área de costura

O chefe da Deutsche Bank, Christian Sewing, soa o alarme após as eleições estaduais na Saxônia e na Turíngia, alertando que esses resultados poderiam afetar a Alemanha como uma opção de investimento atraente. "Precisamos analisar o que esses resultados eleitorais e suas causas subjacentes significam para a nossa localização e seu status de investimento", disse Sewing na cimeira bancária do Handelsblatt em Frankfurt. O aumento do apoio a partidos com ideologias radicais serve como um "despertar para finalmente implementar medidas contra", disse Sewing, sem mencionar partidos específicos.

Medos dos Investidores sobre a Simpatia Política

"Precisamos mostrar às pessoas que a solução para seus problemas não está nas extremidades, mas no coração da sociedade", disse Sewing. Para isso, a Alemanha deve permanecer competitiva e evitar ficar para trás.

A comunidade global começou a observar a Alemanha com crescente preocupação, de acordo com Sewing. "Os investidores estão questionando nossa capacidade de reformar e nosso compromisso e vontade de entregar", disse ele. Agora, também há preocupações sobre a confiabilidade política. Uma democracia robusta e confiável sempre apoiou a Alemanha, mas isso agora está sendo questionado.

"Prontos para Trabalhar Mais Horas"

A solução para a incerteza entre eleitores e investidores, de acordo com Sewing, é o crescimento. Ele defendeu mudanças fundamentais e maior determinação para entregar. "Para mim, é crucial reviver nosso consenso de que o crescimento é uma coisa boa, de fato, uma necessidade", disse ele. A Alemanha precisa superar o crescimento potencial de 0,4%, sugerido pelo Conselho de Especialistas da Economia Alemã.

"Isso só pode ser alcançado se também mudarmos nossa atitude em relação ao trabalho; se estivermos prontos para trabalhar mais e por mais tempo", insistiu Sewing. São necessários mais incentivos para incentivar o trabalho e o desempenho. As horas semanais e de vida também precisam aumentar. "Com uma média de 28 horas por semana e aposentadoria aos 63 anos, não vai dar certo", disse ele.

