Alerta reforçada em Schöna, risco iminente de avalanche na Baviera

Chuva intensa e nevasca causam dificuldades em partes da Alemanha. Uma tempestade de inverno nos Alpes Bávaros aumentou a possibilidade de avalanches em altitudes elevadas. Acima de aproximadamente 1200 metros, uma camada espessa de neve acumulou-se, alcançando até um metro de espessura nas regiões mais altas, de acordo com o Serviço de Aviso de Avalanches da Baviera.

Neve fresca soprada por ventos fortes é uma preocupação e pode desencadear avalanches de placa em terrenos acidentados perto de cristas. Há uma alta probabilidade de avalanches nos Alpes de Berchtesgaden, capazes de causar considerável debris, de acordo com o relatório.

O Serviço de Aviso de Avalanches da Baviera espera que a situação permaneça tensa nos próximos dias. Além disso, muitos trilhos de caminhada em altitudes mais elevadas estão cobertos de neve, deixando-os gelados e escorregadios. Atualmente, os principais pontos quentes de neve incluem as altitudes mais elevadas das regiões de Berchtesgaden e Chiemgau, com áreas recebendo mais de um metro de neve. Isso é notável, considerando a época do ano. A profundidade de neve na estação Dürrnbachhorn acima de Winklmoos nos Alpes de Chiemgau é de cerca de 1,20 metros, enquanto na Zugspitzplatt, é quase 90 centímetros.

Nível de Alerta Um em Dresden

Devido à chuva persistente e às inundações, algumas áreas na Alemanha atingiram o primeiro nível de alerta. A previsão é de chuva pesada na terça-feira, especialmente em partes da Saxônia e da Baviera, o que pode fazer com que os níveis de água aumentem ainda mais.

Em Dresden, capital da Saxônia, o Nível de Alerta Um foi declarado na manhã de terça-feira, com os níveis de água ultrapassando quatro metros. Os níveis de água devem continuar a subir até o meio da próxima semana.

As operações de limpeza temporárias na ponte Carol, parcialmente desmoronada, em Dresden foram suspensas. "Está feito", relatou o Corpo de Bombeiros de Dresden no sábado à noite. "A área na cabeceira da ponte nova da ponte Carol foi completamente limpa dos escombros da seção desmoronada C." No entanto, a seção desmoronada da ponte permanecerá no lugar por enquanto. De acordo com a Divisão de Meio Ambiente de Dresden, os escombros não devem ter um impacto significativo nas inundações.

Em Schōna, o Nível de Alerta Dois foi declarado no Elbe, indicando o início das inundações, de acordo com o Centro de Inundações do Estado. O Nível de Alerta Dois foi atingido no Lausitzer Neiße em Görlitz, onde o nível de água começou a diminuir.

Na Baviera, os níveis de água pico foram alcançados principalmente na manhã de domingo, de acordo com o Serviço de Informações de Inundações. A chuva prevista para a tarde de domingo deve causar apenas um aumento moderado no leste, como previsto pela Autoridade Estadual do Meio Ambiente da Baviera.

Alívio Esperado até Quarta-Feira

Os desenvolvimentos futuros são incertezas, de acordo com o relatado. Com base nas previsões atuais, as regiões afetadas podem experimentar níveis de água semelhantes até terça-feira. A chuva deve diminuir significativamente na terça-feira, e a situação na Baviera deve melhorar até quarta-feira.

No Passau, o rio Danúbio atingiu seu nível pico antes do amanhecer. Certos caminhos à beira do rio e estacionamentos tiveram que ser fechados, de acordo com os relatórios da cidade. Em Ruhstorf an der Rott, o nível de água atingiu o nível três durante a noite de domingo, com um aumento ligeiro no nível de água esperado à tarde de domingo. Em Munique, o nível dois deve ser ultrapassado no domingo. Na Brandemburgo, algumas inundações foram esperadas, mas nenhum nível de alerta foi ativado.

A neve pesada nos Alpes Bávaros está deixando os trilhos de caminhada perigosamente gelados e escorregadios em altitudes mais elevadas. A camada espessa de neve, até um metro nas regiões mais altas, está causando preocupação com potenciais avalanches.

Apesar da neve nos Alpes, áreas na Saxônia e na Baviera estão experimentando chuva intensa e inundações, levando ao declaration de níveis de alerta em algumas cidades.

Leia também: