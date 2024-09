Alegações de coerção: jogador de futebol envolve a China em táticas de extorsão

Após ser detido na China por suspeita de manipulação de resultados e enfrentar uma proibição vitalícia, o futebolista sul-coreano Jun-Ho Son apresentou acusações graves. Ele alega que as autoridades chinesas o obrigaram a confessar sob coação devido à ansiedade em relação à segurança de sua família.

No início do ano passado, Son ficou envolvido em controvérsia quando a Associação Chinesa de Futebol (CFA) o implicou em manipulação de resultados e suborno. Durante sua passagem pelo Shandong Taishan na Superliga Chinesa, Son foi preso. Recentemente, o futebolista, junto com outros 42, recebeu uma proibição vitalícia devido às acusações de manipulação de resultados e apostas no cenário do futebol chinês.

Falando à imprensa com lágrimas nos olhos, Son descreveu sua prisão como um "choque inesperado". Ele afirmou que a polícia chinesa fez acusações absurdas, sugerindo que prendariam sua esposa e a detariam junto com ele se ele não confessasse.

"Juro que sou inocente", declarou Son, mas se sentiu obrigado a confessar devido à preocupação com o bem-estar de sua família.

Seu representante acredita que Son pode escapar de penalidades da FIFA, já que a China ainda não apresentou provas de má conduta. A FIFA ainda não respondeu a um pedido de comentário sobre o assunto. Sob o comando do presidente Xi Jinping, Pequim intensificou seus esforços para combater a corrupção nos esportes chineses, especialmente no futebol, levando à prisão de várias figuras proeminentes.

Son retornou à Coreia do Sul no início deste ano e agora joga pelo Suwon na primeira divisão. Ele representou a Coreia do Sul em três partidas durante a Copa do Mundo de 2022.

